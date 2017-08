"Pienso que Latorre está enamorado de Natacha", lanzó Moria y echó más leña al fuego

Moria Casán no se guardó nada y opinó sin tapujos sobre el escándalo entre Diego Latorre , Natacha Jaitt y Yanina, la mujer del exfutbolista.

La jurado del Bailando participó de un móvil para "Pamela a la tarde" y opinó, entre otras cosas, que el periodista está enamorado de su examante.

"Lo que pienso de acuerdo a lo que vio a Latorre en 'Intrusos' es que que si Yanina lo vio le hizo un click. ¡Pienso que Latorre está enamorado de Natacha! Cuando Jorge le preguntó si se imaginaba la vida sin Yanina, yo interiormente pensé '¿te imaginas la vida sin Natacha?' Y Diego dijo 'bueno, por el momento no, pero me puedo reinventar', pese a su devastación. Un tipo que está devastado y abrumado no se imagina la vida fuera de lo que lo contiene. Hay una dependencia con Yanina. Con Natacha ha entrado en otro mundo, tiene sexo de otra manera", comentó.

Luego dijo que no le "huele bien cómo no pueden manejar ellos esta situación". "Ellos se meten, se meten", aseguró sobre el nudo mediático que generaron.

Y agregó: "Hay miedo a otras fotos, otra gente metida, otros videos. Es de manual que si tenés un problema así el domingo, el lunes lo tenés que tener resuelto. Con todos los videítos y cosas compradas".