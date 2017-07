Roberto Sukerman: "Somos un frente plural y con equidad de género"

Si bien evitó evitó referirse a las encuestas que lo dan como claro ganador en las Paso , el precandidato a concejal por el Frente Ciudadano por Rosario, Roberto Sukerman, aseguró que la lista que encabeza "está conformada no solo con pluralidad y equidad de género, sino además con individualidades que día a día defienden a los rosarinos y rosarinas ante el ajuste del del gobierno nacional del PRO y el desacierto continuo del socialismo".

El abogado constitucionalista indicó: "Estamos convencidos que la única forma de recuperar a una Rosario digna, con seguridad, empleo, salud y educación es atendiendo las necesidades de cada vecino y vecina, abandonados a su suerte ante el ajuste de un gobierno nacional como el de Cambiemos que no duda en quitarle a los más débiles; y el abandono del socialismo en todas las órbitas del Estado".

En ese sentido, afirmó: "Hay una elección clara en Rosario. O votamos en defensa de políticas inclusivas que nuestra lista sin dudas representa, o elegimos a aquellos que excluyen y que llegaron para sacar cada derecho adquirido. Un ejemplo de ello es Ana Martínez, quien no solo no defendió a Rosario como diputada nacional sino que su carrera política está basada en su carácter de candidata permanente: cuatro elecciones, cuatro candidaturas. La otra opción es votar a un socialismo escuálido con referentes como Pablo Javkin que poco han hecho y hacen por la ciudadanía y que si bien no salta en candidaturas, salta de partido político".