Willy Quiroga, leyenda del rock argentino, anunció que se retira por problemas de salud

“Hola, amigos. Desgraciadamente tengo que darles una noticia que jamás quise dar . A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda” , señaló Willy en el video que difundió por Instagram y Facebook .

Quiroga agradeció a los amigos y a todos los que le hicieron "el aguante" durante todos estos años. "Realmente, se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar. Desgraciadamente, no es una noticia que hubiera querido dar. Mi banda va a cumplir con la fecha en San Miguel porque hay un compromiso asumido. Esa será la última presentación”, sostuvo.

“Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Más allá de esto voy a San Juan y Mendoza, donde no voy a tocar, pero me van a entregar un reconocimiento que, si ustedes comprenden, creo que me lo merezco. Estas son noticias que uno no quiere dar, pero suceden. Gracias por tanto amor y reconomiento a todos los que me apoyaron, ya sea amigos y fans en las redes. Un abrazo grande. Los amo”, expresó Willy casi como conteniendo las lágrimas.

Wilfrido Aníbal Quiroga, nacido en Río Cuarto, Córdoba, fue miembro fundador de la legendaria banda Vox Dei en 1967. En sus comienzos, la banda se armó como cuarteto, con Ricardo Soulé, en guitarra y voz; Rubén Basoalto, en batería, y Juan Carlos Godoy, en segunda guitarra. Unos años después, Vox Dei se reconfiguró como trío.

Willy y sus compañeros escribieron grandes páginas en la historia del rock argentino y fue una gran influencia para las generaciones de músicos que llegaron después. La más importante de las obras fue la edición del álbum “La Biblia, según Vox Dei”, considerado el primer trabajo “conceptual” del por entonces joven movimiento rockero. Además, el mismo grupo otras canciones con rango de clásicos como “Jeremías, pies de plomo”, “Es una nube, no hay dudas”, “Presente” y “Esta noche no parece igual”.

Tras la separación definitiva de Vox Dei, luego de varias “resurrecciones”, Quiroga encaró su carrera solista con los grupos Destroyer, Willy Quiroga y la fuerza y Willy Quiroga Trío, éste último junto a Rubén Basoalto de Vox Dei.

En el año 2010 participó en la película de Diego Capusotto “Pájaros volando”, formando parte de la banda sonora junto a otros próceres del rock como Ciro Fogliatta, Héctor Starc y Rodolfo García; y actuando que también contaría con los músicos Miguel Cantilo, Claudia Puyó y Miguel Zavaleta.

En 2021 lanzó su última banda Willy Quiroga Project está formada por Raúl Gutta, Jonathan Burgos y Maximiliano Vaccaro.