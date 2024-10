Vuelve el unipersonal "Suavecita", la fundación de un mito pagano

“Desde que soy chico me volvió loco el universo de los santos paganos. Mi papá era viajante y muchas veces yo lo acompañaba, así que estaba en contacto con distintas creencias. Siempre me fascinó la idea de cómo se construye un santo popular, quién coteja esos milagros. Sobre todo porque tiene algo de ciencia ficción que es otro género que me interesa mucho y que siempre intento que aparezca en mi escritura”, contó en diálogo con La Capital Martín Bontempo, actor, director y dramaturgo, en ocasión de su visita en marzo.

“A mí es un universo que me emociona. No sé si es porque creo realmente, porque tengo la ilusión de que existan esas cosas o porque me gustan los movimientos que generan en la sociedad estos personajes. Hacer una ficción así, hoy en día con la realidad tan cruel que estamos viviendo en el país pero también en el mundo, en la que aparezcan estos espacios de fantasía me da felicidad, tranquilidad, esperanza”, apuntó por su parte Camila Peralta, que realiza un trabajo descomunal en el que le pone cuerpo a varios personajes, en lo que se presenta como una verdadera transmutación en escena.

“La obra tiene la particularidad de que aparecen otros personajes sin estar, así que la actriz tenía que tener una ductilidad muy zarpada para poder ponerse en la piel de tantos personajes. Y yo sabía que Cami para eso es especial porque siempre que trabajamos juntos, jugamos a eso. Entonces quién mejor que ella, con la confianza que nos tenemos. Seriamente jugamos a construir esta historia”, elaboró el autor.