Una leyenda del rockabilly debuta en Rosario: Mack Stevens

El músico de Texas se presentará junto a su banda The Sons of San este sábado en El Escaramujo. En la previa tocará el crédito local Clan Farsante

Mack Stevens se presentará con su banda The Sons of Sam

Una leyenda del rockabilly de Estados Unidos se presentará por primera vez con su banda en Rosario. Mack Stevens and The Sons of Sam tocará su repertorio de clásicos del género y temas propios como parte del lanzamiento de su último larga duración "Ain't That Right", en el que registró algunas de las canciones más oscuras y desconocidas el legendario sello Sun Records. El show será este sábado 11 de noviembre, a partir de las 21, en El Escaramujo (Rioja 504) junto con la banda rosarina Clan Farsante, que acompañará con su cóctel de ritmos que van desde el country al rockabilly en clave punk.