Un documental rosarino se estrena en el Festival de Cine de Mar del Plata

“La decisión de hacer una película a partir del desentierro de los libros se vincula a una necesidad de involucrarse e involucrar a los nuestros y a los otros, correrse (como se pueda) de la lógica de la desafectación aprendida y para ello dejar salir una voz, permitirse tenerla para acercarse a otros”, asegura Blanco, historiadora de profesión y bibliófila por elección.

“En el nivel emocional de la película, obliga a decidir qué hacer con el silencio. Porque lo que no se dice también puede escucharse. Porque siempre hay más de lo que se ve y de lo que se dice, en una dimensión que no puede hacerse del todo explícita sino más bien sentirse. Los personajes, incluyéndome, se autocensuran. Y en mi caso particular, esa es mi pelea, sacar lo que est contenido y llevarlo a una contradicción entre personaje y realizadora, que puede decir en off lo que no puede comunicar en persona”, agrega.

“Desentierros” es el primer proyecto cinematográfico de Blanco, en el que conecta su quehacer académico y su historia personal. Investigadora especializada en Historia de la Historiografía y en Historia del libro y la edición, también es docente en la Universidad Nacional de Rosario.