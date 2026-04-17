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Despidos en el SMN: una estación meteorológica en Santa Fe opera al límite y corre riesgo de cierre

Abarca una amplia zona productiva que tuvo que afrontar lluvias intensas esta semana y mitigó su impacto gracias a un alerta naranja emitido por el organismo

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

17 de abril 2026 · 06:30hs
El SMN sufrió 250 despidos en los últimos dos años y se esperan nuevos recortes antes de fin de año.

El SMN sufrió 250 despidos en los últimos dos años y se esperan nuevos recortes antes de fin de año.

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) repercuten en todo el sistema del organismo que, diariamente, no sólo brinda el pronóstico del tiempo. También aporta información clave a la sociedad, que incluye desde alertas destinadas a la ciudadanía y a Protección Civil hasta reportes especiales para el sector agropecuario, para las actividades aeronáuticas y oficios para cobrar seguros ante fenómenos como el granizo. En este contexto, una de las cinco estaciones que el organismo tiene en Santa Fe corre el riesgo de ser desmantelada.

Este miércoles, el gobierno nacional despidió a 150 personas del SMN, que se suman a más de 100 trabajadores despedidos hace dos años. A esa cantidad, se sumarían, antes de fin del 2026, otras 100 personas. A pesar del recorte, las tareas no cambiaron ni disminuyeron.

La Capital dialogó con personal ligado al SMN y a reparticiones estatales que utilizan sus servicios diarios, quienes resaltaron cómo la pérdida de profesionales repercutirá en las principales funciones del organismo. Por temor a represalias, pidieron no ser identificados.

Estaciones del SMN en Santa Fe

El SMN tiene siete estaciones meteorológicas en Santa Fe: Rosario, Sauce Viejo/Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Ceres, Sunchales y Reconquista. El caso de Ceres es uno de muchos en el país (alrededor de 50 fueron afectadas en esta tanda de recortes; algunas icónicas, como las de Ushuaia y La Quiaca), ya que se trata de una estación clave para el noroeste provincial que corre el riesgo de cerrar por los recortes. Particularmente, la estación tiene una larga trayectoria (funciona desde hace 130 años) y los datos que brinda son esenciales para una zona clave en materia de producción agropecuaria.

Hasta este miércoles, la estación de Ceres contaba con seis observadores meteorológicos, pero dos de ellos formaron parte de la tanda de 140 despedidos por lo que su operatoria normal ya comenzó a resentirse.

SMN Paraguazo 24.3

Contar con esa estación permite generar estadísticas climáticas para monitorear las condiciones en sectores que necesitan información para tomar decisiones para construir edificaciones, desarrollar infraestructura y llevar adelante actividades agropecuarias, entre otras cuestiones.

La importancia de estas estaciones no sólo se magnifica con los pronósticos para los sectores productivos. En estos días, cobró especial relevancia en el marco del temporal que afectó a todos los departamentos del norte santafesino, con localidades que tuvieron acumulados de precipitaciones de hasta 250 milímetros (mm).

Evaluaciones hechas por distintos gobiernos nacionales estimaron que, para funcionar correctamente, el SMN debe contar con un piso mínimo de 1200 personas. Para fin de año, la planta quedaría en unas 600 personas que tendrían que encargarse de servicios y productos originados para funcionar con el doble de personal.

Para ofrecer los servicios que brinda, el SMN tiene, al día de hoy, trabajadores sobrexigidos, cubriendo el doble de horas y desarrollando tareas que deberían hacerlas más de una persona. Los pronósticos se hacen para zonas cada vez más grandes y los alertas que puedan surgir a último momento no se pueden abordar con la urgencia necesaria por la sobreexigencia de tareas.

Las estaciones del SMN deben contar con el personal suficiente para que registren datos los 365 días del año, las 24 horas, cada una hora. Eso luego sirve como insumo de modelos meteorológicos de los que se valen todos los pronósticos del mundo. Menos observaciones derivan en peores representaciones de la atmósfera por parte de los modelos y, a su vez, en pronósticos de peor calidad.

Además del pronóstico del tiempo, el SMN brinda múltiples servicios: desde reportes especiales para todas las actividades agropecuarias como la producción de algodón (debe trasladarse en camiones especiales con determinadas condiciones climáticas para no tener pérdidas), hasta oficios necesarios para cobrar seguros que, actualmente, se envían en un lapso de una semana pero que con los recortes proyectados, podrían comenzar a tardar hasta dos años.

El alerta que anticipó el temporal en el norte de Santa Fe

Este miércoles, el norte de Santa Fe sufrió un temporal que dejó acumulados de hasta 250 mm en diversas localidades de los departamentos Vera, General Obligado, 9 de Julio y San Javier.

temporal norte santa fe
El temporal generó problemas en varias localidades de la provincia.

El temporal generó problemas en varias localidades de la provincia.

Fuentes del gobierno provincial consultadas por La Capital expresaron su "preocupación" por los recortes en el SMN y resaltaron la importancia del trabajo de los meteorólogos que elaboran los informes que anticipan situaciones como las que se dieron en el norte de la provincia, con un alerta naranja emitido previo a lluvias intensas que obligaron a suspender las clases y evacuar a unas 20 familias.

>> Leer más: Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

"Hace muchos años que trabajamos en conjunto, los respetamos y valoramos mucho su trabajo y su predisposición. Jerarquizaron todas sus partes, actualizaron sus esquemas. Tenemos una comunicación muy buena con ellos y estamos preocupados por estos despidos y recortes", indicaron, para remarcar la ayuda que significó el alerta naranja emitida esta semana para poder abordar de la mejor manera posible el temporal del miércoles: "Te da posibilidad de anticiparte para programar acciones y anticiparte para minimizar los fenómenos meteorológicos. No podemos evitar los 250 milímetros, pero sí prepararnos".

"Los aportes científicos son muy buenos, es gente formada y, como todo recurso calificado, lleva tiempo para su formación. No podemos improvisar con este tipo de profesiones", concluyeron.

El próximo 24 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional realizará el primer paro en su historia. La protesta se realizará de 8 a 12 y seguramente afectará la operatoria aerocomercial.

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