"The Dark Side of the Moon": The End celebra la magia de Pink Floyd

Con motivo de los 50 años que se cumplieron el pasado 1º de marzo del lanzamiento de “The Dark of The Moon”, obra maestra de Pink Floyd, la banda tributo The End regresa a Rosario con un show que el grupo define como “inmersivo, una experiencia musical y sensitiva” en el se cruzan “la música en vivo, los lasers y las proyecciones visuales”. La cita será mañana, a las 20.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o por Ticketek.

“The Dark Side of the Moon” se lanzó en Estados Unidos el 1º de marzo de 1973, y después en el Reino Unido el 24 de ese mismo mes. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas en el Reino Unido y Europa Occidental. Para el mes siguiente, había recibido el Disco de Oro, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.

The End - Shine On You Crazy Diamond - Laser Experience

Además de su éxito comercial, “The Dark Side of the Moon” fue aclamado de forma unánime por la crítica y es considerado un hito en la historia del rock, la música moderna y la cultura popular. Su vigencia se debe a sus influyentes innovaciones en la grabación de estudio, el carácter universal de su concepto y el arte de su portada, que ha sido igualmente aclamada como un ícono cultural.

La banda tributo The End presentó el recital el 29 de junio pasado en el estadio Luna Park, en el que recreó con su reconocida fidelidad el famoso disco del cuarteto británico. La propuesta incluye clásicos como “Money”, “Us and Them”, “Time”, “The Great Gig in the Sky” y “Brain Damage”, entre otros, que resuenan con la misma precisión que en el registro de 1973, en la actualidad de la mano de la formación surgida a principios de los ’90 y considerada la mejor banda tributo a Pink Floyd en el mundo.

A lo largo de su historia, The End tuvo el privilegio de contar con invitados de lujo ligados a la historia de la banda británica, como el bajista Guy Pratt, el multinstrumentista Jon Carin y las coristas Durga y Lorelei McBroom.

Cuando se cumplieron los 50 años del lanzamiento del célebre disco, el cantante de The End, Jorge Moffat, ofreció su punto de vista a pedido de Télam acerca de este álbum.

“Es una de las grabaciones más influyentes de la historia de la música progresiva de los años ’70. El álbum combina sintetizadores modernos con la música clásica y la poesía para crear una experiencia musical única. Esto hizo que fuera un éxito de ventas y sentó las bases para el resto de la música progresiva de la época. El álbum también fue innovador en su uso de conceptos artísticos para contar una historia completa, lo que se convirtió en una característica común en la música progresiva de la época”, definió.

Moffat apuntó además a “The Dark Side of the Moon” como un ejemplo de que “una obra conceptual puede tener éxito en la radio sin sacrificar su calidad artística. Esto es posible gracias a la combinación de letras poéticas, composiciones de alto nivel y una producción excepcional”.

“En comparación con otras composiciones de Pink Floyd, los temas en este disco destacan por su uso profundo de sintetizadores y efectos de sonido, así como por su estructura de canción distintiva. Estas características crean una sensación de profundidad y complejidad en las canciones. Esto se ve reflejado en la letra profunda y poética y en la forma en que las canciones se relacionan entre sí para contar una historia”, analizó el cantante de The End.

The End realizó en 1991 su primera presentación en vivo buscando transmitir el espíritu de Pink Floyd. Su desembarco en las grandes salas de Buenos Aires se produjo en el 2002 cuando se presentaron por primera vez en el Teatro Coliseo y donde desplegaron un espectáculo con una puesta en escena de características internacionales. A partir de ese entonces la banda llegó al Teatro Gran Rex agotando sus 3300 localidades, consolidándose como la banda que mejor transmite el legado de la banda Pink Floyd.

Desde entonces se sucedieron nuevos recitales en el Teatro Gran Rex (20 en total), giras por el interior del país, Chile, Paraguay y Brasil. Además de presentarse en el Estadio Luna Park en noviembre de 2004, agotando localidades. El mismo show se repitió en el Luna Park en octubre de 2005, Rosario (2006), Teatro Coliseo (2007) y en Mendoza (2007 y 2008) a salas llenas.

En noviembre de 2009, The End realizó dos memorables conciertos en el Gran Rex junto a Durga McBroom, vocalista original de Pink Floyd. El éxito de los recitales llegó rápidamente a oídos de Guy Pratt y Jon Carin, bajista y tecladista respectivamente de los Floyd originales. McBroom, Carin y Pratt, se unieron a The End para el espectáculo “Pink Floyd Connection”. Casi 10 mil personas los vieron interpretar los clásicos de Pink Floyd, en tres shows especiales ofrecidos en abril de 2010, nuevamente en el Gran Rex.

En 2011, como marco del 20º aniversario de The End, se realizó el “Pink Floyd Connection II” junto a Durga McBroom y Guy Pratt en el Gran Rex y en varias ciudades de Brasil. Además, la banda interpretó una serie de shows sinfónicos, agotando localidades en Rosario, Buenos Aires y Asunción de Paraguay, donde el show fue declarado de interés cultural.