Se estrena una película que une a Nicolás Francella, un pingüino y Jean Reno

“Fue una muy linda experiencia. Era un equipo enorme y con mucha diversidad, con gente de todas partes del mundo. Eso siempre es muy divertido y enriquecedor. Generan mucha curiosidad los mundos que eran parte de la producción”, contó Nicolás Francella, uno de los argentinos involucrados, en diálogo con La Capital.

Una película con desafíos

Es la primera vez que el actor, que se destacó en proyectos como “Un crimen argentino”, desarrolla un rol en otro idioma. “Desde el vamos, es complejo. Es una aventura diferente, nueva. Yo tuve la suerte de estudiar toda la vida inglés, pero con el tiempo uno se va oxidando y te das cuenta en un viaje que intentás comunicarte y te sentís un poco trabado. Casualmente, justo antes de que me convoquen para esta peli, había empezado a estudiar con una profesora nativa que vivía en Buenos Aires”, detalló sobre el desafío lingüístico.

“Estudié mano a mano con ella dos años seguidos y de golpe apareció esta oportunidad, así que llegué un poquito más curtido con el idioma. Pero es una barrera a romper estar pensando en español y hablar en inglés. La música es diferente, los tonos son diferentes, cómo terminan las frases. A su vez no hacía falta que suene nativo”, agregó Nicolás.

En la ficción, Francella interpreta a Carlos, uno de los científicos que trabaja en la zona de la Patagonia a la que migran los pingüinos. “Soy uno de los tres biólogos que tienen contacto diario con los pingüinos, que los pesan, los higienizan, los alimentan, les ponen un GPS para controlar cómo están. En un momento, una de las chicas se entera de este caso que se hace viral en internet y nos damos cuenta que uno de los pingüinos que está en nuestras manos es el que estuvo meses largos en Brasil con este ser humano. Es un personaje un poco más escéptico, más laburando en piloto automático, mientras que ellas dos están un poco más conectadas con Dindim y su historia”, compartió el actor.

Nicolás contó que su interés por participar en la película fue contundente e inmediato. “Me llegó a través de Nicolas Veinberg, un productor argentino asociado a la película, que vive en Los Ángeles hace mucho tiempo. Antes de enviarme el guion me contó con mucho entusiasmo, mucha seguridad y mucha vehemencia que tenía un gran proyecto entre manos, y que estaba muy confiado. Me contó de qué trataba esta historia real y cómo la habían adaptado para contarla en cine. Una vez que corté con él, leí el guion ahí mismo donde estaba. Me lo devoré y conecté muchísimo, así que le dije que me entusiasmaba ser parte. Después, por medio de un casting, me terminaron confirmaron que iba a ser parte”, narró el intérprete.

Otro elemento destacado y novedoso del filme fue el hecho de que se trabajó pingüinos reales rescatados, en lugar de crear versiones digitales. Priorizando el bienestar y la felicidad de los animales, esta intervención generó que la película transmita de manera palpable el tipo de relaciones profundas que estas criaturas pueden generar con los humanos.

“Estuvimos muy cerca del equipo de trabajo de los pingüinos, viendo cómo había que maniobrarlos. Por ejemplo, poniéndoles la mano en el pecho se sienten seguros y al mismo tiempo plenos. Y también para que sea real y orgánico porque son tres biólogos que están todo el día con pingüinos, entonces queríamos que ese contacto parezca lo más verdadero posible”, apuntó Nicolás sobre compartir elenco con otra especie.

image (51).jpg Alexia Moyano y Nicolás Francella interpretan a dos biólogos en "Mi amigo el pingüino", la película basada en una increíble historia real

“Tuvimos mucho tiempo de conocerlos. En rodaje el tiempo siempre es tirano y trabajando con animales todavía más, así que toda la atención estaba en ellos. Nosotros buscábamos llegar al set con todas las dudas despejadas para que eso sea así. Había una rotación de tres o cuatro pingüinos. Algunos estaban más preparados para caminar, otros para hacer algunas acciones como comer”, agregó el actor.

La historia de Dindim y João es a todas luces tan increíble como conmovedora. “Mi amigo el pingüino” se vuelve “una fábula atemporal” ideal para ver en familia, y para dejarse atravesar por una narrativa luminosa en tiempos oscuros.

“Es una historia que a mí me conmovió mucho. Para mí, hoy en día leer un guion y que te guste y encima te emocione es un montón. Después obviamente uno la tiene que ver plasmada. Pero yo tuve la suerte de verla ya dos veces y la verdad es una muy bella historia. Es una historia real, increíble, entre un animal y un ser humano, donde aparece algo un poco paternal, un poco mágico, un poco de creer o reventar. No digo que no haya este tipo de proyectos, pero hacen falta más. Es una historia muy familiar. Algunos amigos que están afuera y pudieron ir a verla, vieron que en el público había muchos niños y niñas. Creo que tiene muchas cosas para que la gente la elija. Va a ser que sea una experiencia que no me olvide. Disfruté mucho hacerla y tengo ganas de que la gente la pueda disfrutar en Argentina”, cerró Francella.