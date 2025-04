Ricardo Darín reveló cuál es su secreto a la hora de filmar sus películas

Al ser consultado sobre los guiones y las líneas que debe interpretar, aseguró: “No me preocupo jamás por memorizarlo. Nunca, jamás. Me lo saco de la cabeza” . El actor de “Nueve Reinas”, “El Secreto de sus ojos” y “El hijo de la novia”, entre otros grandes éxitos, afirmó que la clave para tomar a un personaje en vida propia es llevar con naturalidad sus líneas, sin atarse a lo estricto del guión.

“Con Santiago Mitre, cuando se avecinaba el monólogo de -Julio César- Strassera (en la película “Argentina, 1985”) en la audiencia, él estaba muy preocupado. Me decía: “¿Estudiaste el monólogo?””, señaló Darín y confesó que en ningún momento lo estudió, pero aclaró: “Por supuesto que lo leí”.

el eternauta darin.png La adaptación de "El Eternauta", con el protagónico de Ricardo Darín, es una de las series que llegarán en 2025 a las plataformas.

El secreto de Ricardo Darín

Al respecto, el actor remarcó: “No lo estudié ni lo voy a estudiar, lo voy a leer”. La escena del Juicio a las Juntas Militares, con el histórico monólogo del fiscal Strassera, cierra una de las obras más recientes del actor en el cine argentino, bajo la dirección de Mitre.

“Yo lo entiendo. Me divertía con eso y nos hicimos muchas bromas. Yo creo y tengo un sistema. Algunos me han preguntado y me dicen: “Vos estás loco””, aseveró mientras De Caro se mostraba sorprendido por el caso.

Para finalizar su explicación sobre el método en el que aborda al momento de actuar, Darín concluyó: “La única forma de memorizar algo y que sea tuyo, porque una cosa es memorizar y repetir y otra es que sea propio, es no preocuparte por la memorización”.

Ricardo Darín secreto.mp4

Su última charla con el director Fabián Bielinsky

A lo largo de la entrevista, Darín recordó a Fabián Bielinsky, director de las películas “Nueve Reinas” y “El Aura” que falleció de un paro cardíaco el 28 de junio de 2006 mientras estaba en Brasil.

“Yo me pongo a llorar. Lo voy a evitar. Ya lloré la otra vez hablando de esto así que ahora no voy a llorar. Soy un hombre grande, tengo familia. Tengo que estar a cargo de esto”, indicó el actor antes de dar detalles sobre su última conversación con su amigo y director de cine.

Darín aseguró que “la noche anterior a su muerte” recibió el llamado telefónico de Bielinsky desde el hotel. “Estaba haciendo un casting para un comercial. Él aceptaba muy pocos comerciales. Le habían ofrecido de todo, pero hacía uno cada tanto. Para sobrevivir. Había aceptado este y estaba haciendo el casting en San Pablo y me llamó”, repasó.

“Me dijo: “Tengo una película en la cabeza, una comedia que a vos te va a encantar mucho más que a mí, porque es una comedia negra y te vas a divertir muchísimo”. Le digo, “¿de qué se trata?”. Me dice, “no, el jueves cuando llego almorzamos y te la cuento”. Eso fue un martes. El miércoles lo encontraron muerto en el hotel”, cerró Ricardo, conmocionado al revivir el hecho.

Se acerca el estreno de “El Eternauta”

El próximo 30 de abril se estrenará “El Eternauta” en Netflix, una producción que tendrá a Darín como protagonista principal y promete ser una de las grandes historias argentinas que lleguen al resto del mundo. “La historia es tan argentina que termina siendo universal”, sostuvo el reconocido actor.

Ricardo Darín sobre El Eternauta.mp4

“Porque creo que este mismo cuento, puesto en cualquier lugar del mundo, va a encontrar gente que lo abrace. Porque lo primero que hacés como espectador es imaginarte qué te pasaría a vos si te pasara algo así. Es inevitable. Y eso lo hace poderoso, conmovedor, humano”, agregó.

Con un importante orgullo y a la espera del estreno, reconoció: “Es una apuesta muy grande. Y no me quiero adelantar porque todavía hay que esperar a que la pelota entre al arco, pero creo que puede ser muy importante. No solo para nosotros, para quienes hicimos la serie, sino para toda la industria audiovisual argentina. Creo que puede marcar un antes y un después. Porque va a quedar demostrado que en este país hay gente con talento, con capacidad, y que acá se pueden hacer producciones de este nivel”.