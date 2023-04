Ricardo Darín opinó sobre Wanda Nara al frente de "MasterChef": "Está bien"

“Veo Masterchef, mucho, y algunos otros programas”, respondió el actor. Ante esta contestación, llegó la repregunta: “¿Qué te parece Wanda Nara como conductora?”. Darín respondió sin dudar: “Está bien, me parece que está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes me parece que lo está haciendo bastante bien”.