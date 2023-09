Revelaron el nombre del futbolista ex Newell's que quiso conquistar a Noelia Pompa

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito contaron que el ex volante ofensivo se acercó a la bailarina para tratar de establecer un vínculo, pero no prosperó

Comenzó el Bailando por América TV y como es lógico de un reality ya desde el arranque empezó a disparar situaciones de diferente índole. En este caso se trató de un intento de seducción por parte de un futbolista hacia una de las bailarinas del certamen que conduce Marcelo Tinelli. Es que trascendió que Brian Sarmiento, el volante ex Newell's, encaró con decisión a Noelia Pompa con el objetivo de conquistarla para iniciar un vínculo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó ante la cerrada negativa.

"¿Brian Samiento? Ex jugador de fútbol, que baila muy bien, se la está queriendo comer a Noelia Pompa", planteó Tinelli en diálogo con De Brito, quien rápidamente respondió: "Pero ella lo fletó. Le dijo: 'No me gustás'. Lo limpió de una".