Elecciones 2025 en Santa Fe: cuánto cobran las autoridades de mesa y cómo inscribirse

Se definieron los montos que recibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa en los comicios del próximo 26 de octubre

Los santafesinos vivirán unas elecciones más este 2025

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales . Este miércoles, el gobierno definió los valores de los viáticos para las autoridades de mesa.

En estas elecciones se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado por el Congreso en 2024. Santa Fe renovará 9 lugares en la Cámara de Diputados. No le toca renovar bancas en el Senado, porque se realiza a partir de un sistema de tercios.

A dos meses de los comicios, la Secretaría Electoral de Santa Fe dio a conocer los montos a cobrar y abrió las inscripciones para ser autoridad de mesa . Cabe recordar que la inscripción no garantiza la designación como autoridad de mesa. En este sentido, la solicitud será analizada por la Secretaría Electoral de la provincia y la designación será remitida al correo electrónico registrado.

Qué hacen las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa ejercen la máxima responsabilidad en la mesa asignada durante el día de la elección.

En este sentido, deben estar presentes desde la apertura hasta el cierre del acto electoral, participando activamente en todo su desarrollo. Además, son los responsables de garantizar que el escrutinio se realice correctamente y quede debidamente certificado.

Requisitos para ser autoridad de mesa

Para ser autoridad de mesa en elecciones se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 70 años.

Saber leer y escribir.

Tener domicilio en la sección electoral donde es elegido autoridad.

Cuánto cobran las autoridades de mesa

Quienes ejerzan como autoridades de mesa percibirán una compensación económica de $80.000 ($40.000 en concepto de capacitación y $40.000 por asistencia y refrigerio) que se abonarán por elección.

image

Cómo inscribrise para ser autoridad de mesa

La inscripción se realiza de forma online ingresando a www.padron.gov.ar/cne_autoridad

