"¿Qué estoy haciendo?": Kevin James contó el detrás de escena de su meme

Tras recordar que la foto pertenece a una sesión realizada para la serie The King of Queens, estrenada en 1998, el conductor del programa no dudó en indigar si recordaba el momento en que se hizo el registro. “Lo recuerdo, y ¿sabes qué?”, comenzó. “El fotógrafo simplemente me estaba diciendo que hiciera tontearías y me dijo sonríe, ahora como si fuera sexy, ahora como si fuera tímido... y llegué a esa posición en la que pensé ‘¿qué diablos estoy haciendo?’.

“Y luego dije: ‘bueno, por favor entiérrala y él me dijo: ‘Sí, no te preocupes, no saldrá'. 25 años después aparece esto”, agregó. Lo cierto es que no sólo salió, sino que se transformó en un fenómeno mundial.

Kevin James explica en The Tonight Show con Jimmy Fallon la historia detrás de su meme viral.

Como era de esperarse, en el programa James recreó junto a Jimmy Fallon su famosa fotografía.

Aunque la serie “The King of Queens” llegó a su fin en 2007, aún se encuentra disponible para su visualización en Paramount Plus, lo que brinda a los curiosos la oportunidad de descubrir el contexto original detrás de este icónico meme.