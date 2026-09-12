Un último ensayo de Franco Colapinto que mejoró la expectativa para la clasificación en Madrid

El argentino ganó en competitividad respecto al viernes pero aún les falta a los Alpine en el nuevo Madrid.

El final de la parabólica Monumental, con Franco Colapinto circulando detrás de un Racing Bulls y delante de un Cadillac.

Franco Colapinto pudo al final aprovechar la última parte de la tanda de ensayos, en una sesión muy interrumpida para finalizar 11° cerca del top ten, aunque los Alpine no están como en Monza. A las 11 será la clasificación en el nuevo circuito de Madrid.

Si bien no hubo mucho tiempo de trabajo por el accidente de Lewis Hamilton, los Alpine siguieron como el viernes, lejos del protagonismo hasta cerca del final, cuando Colapinto metió el único tiempo del fin de semana más competitivo, a 1,5s de la punta que quedó en manos de Kimi Antonelli.

Y cuando Gasly, y también el argentino, iban por el último intento, Oliver Bearman fue el que se pegó rompiendo mucho el Haas, por lo que el francés no mejoró y quedó 16°.

Qué pasó en la FP3 en Madrid

Como ocurre en las FP3, los autos no salieron de entrada pero tampoco demoraron tanto. Colapinto lo hizo con gomas de clasificación, como varios, sin lograr en dos intentos tiempos significativos.

Hasta la segunda piña del fin de semana, la de Hamilton al entrar en recta principal, el argentino había hecho dos intentos rápidos, quedando a 2,229s de Leclerc.

Su compañero Pierre Gasly en un solo intento (falló al empezar el segundo, cortando la primera chicana) estaba a 2,312s. Por lo que las primeras sensaciones para los Alpine no fueron nada buenas.

Para colmo, Hamilton se pegó de trompa contra las protecciones, retrocedió y, como ya se había pasado del ingreso al box, decidió intentar dar toda la vuelta para regresar, cambiar la trompa y continuar.

When Lewis Hamilton tried to nurse his damaged Ferrari back to the pit lane



However, he couldn't quite make it all the way #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qMZRETzKix — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

El inglés desobedeció las órdenes del equipo de detenerse, ya que arrastraba el alerón delantero con la goma delantera derecha pinchada y trabada. Hizo medio circuito y finalmente lo detuvo, por lo que seguramente será sancionado.

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Justo en ese momento Colapinto volvía a boxes por pedido del equipo, porque detectaron un problema.

El que casi no giró fue Lindblad, al que le cambiaron el chasis tras el golpe del viernes. Mientras, Stroll cambió partes de la unidad de potencia por lo que largará atrás, algo que de todas formas era lo más probable.

El reloj corrió durante casi 20 minutos, antes de que se decidiera a parar la sesión a 15 minutos del final porque no fue fácil reponer los daños del circuito.

Unos 20 minutos después se reanudó la sesión y todos probaron clasificación. Con Colapinto mejorando en los dos intentos para finalizar 11° a 1,5s de Antonelli, que se quedó con lo mejor, y casi medio segundos por delante de Gasly, que no pudo hacer el segundo porque Bearman se pegó duro, finalizando el ensayo.