Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La primera dama estadounidense le reclama que piense en los niños y en “una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”

Melania Trump redactó una carta en la que pide la paz en Ucrania, que le fue entregada en mano a su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump, para que se la diera personalmente al mandatario ruso Vladímir Putin durante su reunión del viernes en Alaska.

La carta no mencionaba específicamente a Ucrania, que las fuerzas de Putin invadieron en 2022, pero le suplicaba que pensara en los niños y en “una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”.

"Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará más que servir sólo a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, señor Putin, está capacitado para implementar esta visión de un plumazo hoy. Ha llegado el momento", escribió en papel con membrete de la Casa Blanca.

Una copia de la misiva fue publicada en las redes sociales por partidarios del presidente de Estados Unidos, incluida la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La carta también señala que "todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan por casualidad en la campiña rústica de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad. Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sustentar a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos. Sin duda, debemos esforzarnos por crear un mundo digno para todos, para que cada alma pueda despertar a la paz y para que el futuro mismo esté perfectamente protegido".

También sostiene que "algunos niños se ven obligados a mantener una risa silenciosa, ajenos a la oscuridad que los rodea, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente podrían reclamar su futuro. Señor Putin, usted solo puede restaurar su risa melódica".

Durante la invasión de Putin a Ucrania muchos niños fueron secuestrados de su país y criados como rusos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños ucranianos.