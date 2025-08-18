Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

El gobierno provincial había ofrecido una recompensa de 6 millones de pesos para encontrar a Walter Vélez y Benjamín Barrios tras el homicidio culposo

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este sábado a dos prófugos en la causa sobre la muerte de un motociclista de 19 años en un siniestro vial. Ambas personas fueron capturadas en Chaco a casi un mes del anuncio de la recompensa para cerrar la búsqueda de los sospechosos en Wheelwright .

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que Walter Vélez (27) y Benjamín Barrios (22) quedaron bajo arresto por la denuncia del homicidio culposo de Ricardo Roque Heck , fallecido hace poco más de un mes cerca del acceso al pueblo del departamento General López.

El gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 6 millones de pesos a cambio de información sobre la ubicación de los evadidos. Tres semanas después de esta resolución, los investigadores dieron con ellos a casi 1.100 kilómetros del sitio donde ocurrió el choque fatal .

La PDI encontró a Vélez y Barrios en Taco Pozo , una localidad ubicada en el extremo sudoeste de Chaco, muy cerca del límite con Santiago del Estero y Salta. El operativo que concluyó con el arresto se llevó a cabo este sábado a la tarde .

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había pedido la captura de los prófugos por su participación en el choque que terminó con la vida de Heck. La conductora de la camioneta ya se encuentra bajo prisión preventiva, al igual que otra detenida por encubrimiento del homicidio culposo.

La fiscal de Melincué, Susana Pepino, denunció que las cuatro personas escaparon después del siniestro vial en Wheelwright. En la pick up también viajaba un adolescente de 17 años que se fue con ellos sin dar aviso del incidente a las autoridades ni asistir al conductor del otro rodado.

La búsqueda de los sospechosos en el sudoeste santafesino avanzó rápidamente. Morena V. fue detenida unos días después de la denuncia. La joven de 18 años fue imputada como autora de homicidio culposo agravado, mientras que Jazmín R. (29) quedó privada de su libertad bajo sospecha de encubrimiento.

¿Cómo fue el choque fatal en Wheelwright?

Ricardo Heck falleció el sábado 12 de julio cerca del ingreso a la comuna por la ruta nacional 8, a casi 130 kilómetros de Rosario. El joven oriundo de Hughes iba manejando una moto y fue embestido alrededor de las 00.45 por la mujer que manejaba una Nissan Frontier negra. La víctima murió antes de la llegada de la policía.

La fiscal remarcó que la automovilista y sus acompañantes viajaban a "gran velocidad" cuando se produjo la colisión. "Luego del impacto, dejó a la víctima a su suerte, a sabiendas de que estaba en una situación de desamparo. Abandonó el vehículo en el lugar y, junto con dos hombres y un adolescente que la acompañaban, se fugó”, indicó tras la primera audiencia imputativa del caso.

En segundo lugar, Pepino señaló a Jazmín R. como la encargada de ayudar a la otra sospechosa a evadir a las autoridades. En este caso, la funcionaria detalló que la joven estaba cumpliendo una orden de prisión domiciliaria del Juzgado de Garantías 1 de Pergamino. A partir de este caso, esa medida cautelar se suspendió y la jueza Silvina Marinucci dispuso que fuera alojada en una cárcel por 60 días.

Drogas ilegales y una camioneta robada

Cuando se enteró de lo ocurrido en Wheelwright, la segunda imputada se ocupó de coordinar el traslado de los ocupantes de la camioneta en remís para llevarlos a diferentes localidades del sur santafesino. Por esta acción no sólo se la considera encubridora del homicidio culposo sino también de la tenencia ilegítima de drogas, el otro delito atribuido a Morena V. en los tribunales de Melincué.

La pick up abandonada en el sitio del siniestro vial era robada y tenía pedido de secuestro. Dentro del habitáculo, la policía encontró 14 envoltorios con 4,8 gramos de cocaína y 12,3 gramos de marihuana. Los unformados también secuestraron una tarjeta bancaria a nombre de Jazmín R. y papeles con anotaciones sobre venta de drogas al menudeo.