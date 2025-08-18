La Capital | Policiales | prófugos

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

El gobierno provincial había ofrecido una recompensa de 6 millones de pesos para encontrar a Walter Vélez y Benjamín Barrios tras el homicidio culposo

18 de agosto 2025 · 08:40hs
Los prófugos fueron identificados a casi 1.100 kilómetros de Wheelwright.

Foto: PDI.

Los prófugos fueron identificados a casi 1.100 kilómetros de Wheelwright.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este sábado a dos prófugos en la causa sobre la muerte de un motociclista de 19 años en un siniestro vial. Ambas personas fueron capturadas en Chaco a casi un mes del anuncio de la recompensa para cerrar la búsqueda de los sospechosos en Wheelwright.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que Walter Vélez (27) y Benjamín Barrios (22) quedaron bajo arresto por la denuncia del homicidio culposo de Ricardo Roque Heck, fallecido hace poco más de un mes cerca del acceso al pueblo del departamento General López.

El gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 6 millones de pesos a cambio de información sobre la ubicación de los evadidos. Tres semanas después de esta resolución, los investigadores dieron con ellos a casi 1.100 kilómetros del sitio donde ocurrió el choque fatal.

¿Dónde estaban los prófugos?

La PDI encontró a Vélez y Barrios en Taco Pozo, una localidad ubicada en el extremo sudoeste de Chaco, muy cerca del límite con Santiago del Estero y Salta. El operativo que concluyó con el arresto se llevó a cabo este sábado a la tarde.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había pedido la captura de los prófugos por su participación en el choque que terminó con la vida de Heck. La conductora de la camioneta ya se encuentra bajo prisión preventiva, al igual que otra detenida por encubrimiento del homicidio culposo.

>> Leer más: Tres detenidos en Alcorta bajo sospecha de un siniestro fatal en Wheelwright

La fiscal de Melincué, Susana Pepino, denunció que las cuatro personas escaparon después del siniestro vial en Wheelwright. En la pick up también viajaba un adolescente de 17 años que se fue con ellos sin dar aviso del incidente a las autoridades ni asistir al conductor del otro rodado.

La búsqueda de los sospechosos en el sudoeste santafesino avanzó rápidamente. Morena V. fue detenida unos días después de la denuncia. La joven de 18 años fue imputada como autora de homicidio culposo agravado, mientras que Jazmín R. (29) quedó privada de su libertad bajo sospecha de encubrimiento.

¿Cómo fue el choque fatal en Wheelwright?

Ricardo Heck falleció el sábado 12 de julio cerca del ingreso a la comuna por la ruta nacional 8, a casi 130 kilómetros de Rosario. El joven oriundo de Hughes iba manejando una moto y fue embestido alrededor de las 00.45 por la mujer que manejaba una Nissan Frontier negra. La víctima murió antes de la llegada de la policía.

La fiscal remarcó que la automovilista y sus acompañantes viajaban a "gran velocidad" cuando se produjo la colisión. "Luego del impacto, dejó a la víctima a su suerte, a sabiendas de que estaba en una situación de desamparo. Abandonó el vehículo en el lugar y, junto con dos hombres y un adolescente que la acompañaban, se fugó”, indicó tras la primera audiencia imputativa del caso.

En segundo lugar, Pepino señaló a Jazmín R. como la encargada de ayudar a la otra sospechosa a evadir a las autoridades. En este caso, la funcionaria detalló que la joven estaba cumpliendo una orden de prisión domiciliaria del Juzgado de Garantías 1 de Pergamino. A partir de este caso, esa medida cautelar se suspendió y la jueza Silvina Marinucci dispuso que fuera alojada en una cárcel por 60 días.

Drogas ilegales y una camioneta robada

Cuando se enteró de lo ocurrido en Wheelwright, la segunda imputada se ocupó de coordinar el traslado de los ocupantes de la camioneta en remís para llevarlos a diferentes localidades del sur santafesino. Por esta acción no sólo se la considera encubridora del homicidio culposo sino también de la tenencia ilegítima de drogas, el otro delito atribuido a Morena V. en los tribunales de Melincué.

La pick up abandonada en el sitio del siniestro vial era robada y tenía pedido de secuestro. Dentro del habitáculo, la policía encontró 14 envoltorios con 4,8 gramos de cocaína y 12,3 gramos de marihuana. Los unformados también secuestraron una tarjeta bancaria a nombre de Jazmín R. y papeles con anotaciones sobre venta de drogas al menudeo.

Noticias relacionadas
El adolescente golpeado en su casa de zona sur fue derivado al Hospital Español. 

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Verónica Natalia Almada, la víctima.

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

El hombre murió este domingo al medioda a raíz del impacto de un arma de fuego en el cráneo

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Santa Fe comenzó la formación de policías en el uso de pistolas Taser

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Lo último

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

El gobierno de Santa Fe adquirió por licitación 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que proyectan comenzar a portar desde el mes próximo
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú
Ovación

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Policiales
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La Ciudad
Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia