Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "Montaña Rusa" y "La banda del Golden Rocket"

El autor falleció a los 73 años, según informó Argentores. Junto a Sergio Vainman, formaron una dupla icónica de la televisión argentina

Murió a los 73 años Jorge Maestro, guionista de éxitos de la televisión argentina como "La banda del Golden Rocket" y "Montaña Rusa"

Murió los 73 años de Jorge Maestro, guionista de algunos de los mayores éxitos televisivos de la historia argentina, según confirmó Argentores en las últimas horas. En los noventa, escribió junto a Sergio Vainman ficciones recordadas como "Montaña Rusa", "La banda del Golden Rocket" y "Amigovios", entre muchas otras. Tristeza en el mundo del espectáculo nacional.

A lo largo de su extensa trayectoria, ganó premios premios como el Konex, el Martín Fierro o el que entrega Argentores. En esa asociación, que nuclea y representa a los autores de ficción del país, integraba la junta directiva donde ejercía la presidencia del Consejo Profesional de Televisión. “Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento”, aseguraron en la web de la institución.

Jorge Maestro nació el 13 de septiembre de 1951. Tras obtener el título de maestro normal nacional en 1969, inició la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. En 1971, hizo al seminario de formación actoral de la UBA y se formó en dirección teatral y actuación.

En la década del 70, se dedicó principalmente a la dramaturgia teatral, dando lugar a una multiplicidad de obras como "Juguetes en la vereda", "Había una vez Buenos Aires...", "El circo viene llegando", "Chirimbolos y cositas", "Tiempo de bronca y barrilete", "La gran cachetada", "El hombrecito que quería volar" y "La casa del mago Shang-Li" entre otras.

Un ícono de la televisión argentina

En los ochenta, empezó a trabajar en televisión. Pasó por el staff de Canal 9, Canal 11, y ATC, e intervino en distintos formatos para la pantalla chica.. Fue parte del equipo que escribió "Carozo y Narizota", "Nosotros y los miedos", "Mesa de noticias", "Entre los tuyos y los míos" y "Paremos la mano", entre otros.

A principios de los noventa, desembarcó en el por entonces Canal 13 junto a su amigo Sergio Vainman. Juntos escribieron ficciones que marcaron la historia de la televisión argentina como "Zona de riesgo", "Montaña rusa", "Clave de Sol" (en su segunda etapa), "Amigovios", "La banda del Golden Rocket", "Como pan caliente", "Hombre de mar", "Gerente de familia", "Sueltos" y "Los machos".

Dentro de Polka, Maestro fue coautor de historias dentro de tiras exitosas de los 2000 como "Son amores", "El sodero de mi vida" y "Por amor a vos".



