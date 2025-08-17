La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito Más de 80 mil personas asistieron a la 14ª edición del tradicional evento, que contó con figuras del comic y el manga locales, nacionales e internacionales 17 de agosto 2025 · 19:07hs

El clima acompañó y el cierre de la Crack Bang Boom fue un éxito. Miles de personas asistieron al desfile que marcó el final de la 14ª edición de la Convención Internacional de Historietas, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, en un evento que ya es una tradición en la ciudad y convoca público nacional e internacional.

Según estimaron desde la Municipalidad, más de 80.000 personas pasaron por la Crack Bang Boom 2025, que una vez más se convirtió en el evento impostergable para los fanáticos del comic y el manga. Ya desde la inauguración del jueves hubo gran cantidad de público, que asistieron a muestras, charlas, presentaciones de libros, feria de editoriales, artistas, comiquerías y merchandising, talleres, firmas y dibujos de artistas, concurso de cosplay y revisión de carpetas y portfolios de artistas.

Este año también hubo actividades en otras sedes, como el Cine Lumière y la Sala Lavardén.

El primer día tuvo como invitado especial al mangaka japonés Atsushi Kaneko, y durante las cuatro jornadas hubo presentaciones de artistas artistas locales, nacionales y de países como Uruguay, Brasil, Colombia, México, Francia, Inglaterra y Japón.

Este domingo casi primaveral, el sol que desde la mañana se dejó ver en la ciudad terminó de redondear la imperdible invitación para el gran cierre: el desfile de cosplayers detrás de los galpones, de cara al río Paraná, que presenciaron miles de personas. Hubo premios en tres categorías: historieta y cine, videojuegos y streaming, y cosplay infantil para menores de trece años.