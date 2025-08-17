Tras meses de protestas en Serbia, el presidente promete "restaurar la paz y el orden"

En los últimos días crecieron los disturbios y la violencia. El mandatario serbio asegura que los manifestantes son terroristas

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, anunció este domingo estrictas medidas contra los manifestantes antigubernamentales tras días de disturbios en las calles de Serbia que desafiaron a un gobierno cada vez más autocrático. "Usaremos todo lo que esté a nuestro alcance para restaurar la paz y el orden en el país", sostuvo.

En una de sus frecuentes intervenciones televisivas al público, Vucic acusó a los manifestantes antigubernamentales de practicar “terrorismo puro” y reiteró sus afirmaciones de que todos estos meses de protestas persistentes contra su gobierno fueron orquestados en Occidente y tienen como objetivo destruir Serbia.

“Nuestro país está en grave peligro, pusieron en peligro todos nuestros valores, la vida normal y a cada individuo”, dijo Vucic, alegando un elaborado plan que eventualmente instalará autoridades “anarco-izquierdistas” en el futuro.

Y añadió: “A menos que tomemos medidas más duras, es cuestión de días para que ellos (los manifestantes) maten a alguien. Estoy diciendo esto para la historia”.

Las severas advertencias llegaron después de cinco noches consecutivas de enfrentamientos entre los manifestantes por un lado y la Policía y los leales a Vucic por el otro. El sábado por la noche, manifestantes enfurecidos incendiaron las oficinas del gobernante Partido Progresista Serbio en una ciudad del oeste de Serbia.

Los manifestantes también se enfrentaron con la Policía el sábado por la noche en la capital, Belgrado, y en Novi Sad. Los agentes antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes, que respondieron lanzando granadas aturdidoras, bengalas y botellas.

Decenas de personas fueron detenidas y heridas en los últimos días, y la Policía enfrenta acusaciones de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes.

“Serán testigos de la determinación del Estado de Serbia. Usaremos todo lo que esté a nuestro alcance para restaurar la paz y el orden en el país”, aseveró Vucic.

Los enfrentamientos de esta semana marcaron una gran escalada tras más de nueve meses de protestas, en su mayoría pacíficas, que comenzaron después que una estructura de concreto colapsara en una estación de tren en el norte de Serbia, matando a 16 personas.

Muchos en Serbia culparon por la tragedia a la supuesta corrupción generalizada en los proyectos de infraestructura gestionados por el Estado que, dicen, generaron un trabajo de renovación deficiente. El presidente serbio enfrenta acusaciones de sofocar las libertades democráticas al permitir el crimen organizado y la corrupción.