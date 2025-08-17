La Capital | Ovación | Fabbiani

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

El futbolista César Pérez lanzó su fastidio y bronca hacia la postura del DT de Newell's

17 de agosto 2025 · 17:50hs
El técnico de Newells Cristian Fabbiani fue criticado por un futbolista de Defensa.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El técnico de Newell's Cristian Fabbiani fue criticado por un futbolista de Defensa.

El futbolista de Defensa y Justicia, César Pérez, fue al hueso luego del empate 1 a 1 entre Newell's y Defensa y Justicia en Florencio Varela, y mostró su bronca ante la decisión del técnico rojinegro Cristian Fabbiani de utilizar un equipo totalmente alternativo en esta fecha.

"Siento mucha frustración, ya que personalmente da un poco de rabia que un técnico venga con un equipo suplente por priorizar otros partidos", dijo Pérez de manera sorpresiva ni bien terminó el cotejo en el sur del conurbano bonaerence.

"Siento que fuimos totalmente superiores y los pasamos por arriba. Lamentablemente una desconcentración nos costó muy caro. Pero da mucha bronca que un entrenador venga con equipo suplente", reiteró el jugador del Halcón de Varela.

Fabbiani: "Fue una práctica"

Encima tras el partido el Ogro Fabbiani pareció contestarle a Pérez. "Para mi fue una práctica porque yo necesitaba saber cómo estaban mis jugadores desde lo táctico y salió bien. En el gol les quedó un rebote y después no me acuerdo si patearon otra vez al arco".

