Pampita rompió el silencio: qué dijo sobre el supuesto romance con Joaquín Furriel

Qué dijo Pampita

Pampita Ardohain hizo su debut como conductora en “Los 8 Escalones” que se transmite por la tarde en El Trece y respondió a todas las preguntas.

“Es un año muy distinto para mí, de mucha paz emocional”, comenzó diciendo la modelo. Luego agregó que se encuentra pasando un buen momento emocional y profesional: “Uno se va reinventando, mis propias versiones van cambiando según lo que va pasando en la vida”.

En este sentido, le consultaron acerca de su reciente separación y aclaró que sus prioridades cambiaron: “Yo siempre tuve mi sueño de la familia y pensaba que era con un compañero al lado. Ahora me doy cuenta de que no, que mi familia son mis hijos”. Y agregó: “No nos falta nada, nos divertimos y tenemos nuestra propia dinámica. Yo tengo energía para cada uno de los chicos”.

La pregunta acerca del rumor que la vincula amorosamente con el actor Joaquín Furriel no tardó en llegar y la modelo con una sonrisa respondió: “No sé si Furriel está de novio, si vive en argentina, si se quiere matar con esto que se inventó. Lo dijo Marcela Tauro, el día que lo dijo me fui al Instagram, dije: "Mira si me escribió y no vi el mensaje". No me había escrito nada”.

En ese momento le preguntaron si le daría una chance al actor y entre risas agregó: “Ni se me ocurrió, no sé, no lo tengo en el radar”.

