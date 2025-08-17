Postales de Defensa vs Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Las mejores imágenes de la visita de Newell's a Florencio Varela y todo el color de la previa del partido.

Darío Benedetto acompañó, mate en mano, al plantel de Newell's para enfrenta a Defensa y Justicia.

La visita de Newell's a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia por la 5ª fecha del Clausura 2025, dejó varias momentos que fueron captados por la fotógrafa Celina Mutti Lovera, enviada especial de La Capital al Tito Tomaghello.

El Pipa quien acompañó a la delegación del Newell's luchó con su mate acompañado de una sonrisa

El futbolista bajó más de 20 kilos y este domingo se dio el gusto de estrenarse en un partido oficial y ejecutó el córner en el primer gol leproso.

image

El saludo de los jugadores de Newell's con Mariano Soso

El ex entrenador leproso repartió abrazos con algunos de sus ex dirigidos.

image

El clima estuvo amenzante

El domingo comenzó con una pequeña lluvia en Florencio Varela, pero luego salió el sol a la hora del partido

image

Jherson Mosquera y una dedicatoria especial

El colombiano festejó su gol con la pelota debajo de la camiseta. ¿Será papá?

image

Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital