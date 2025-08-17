La Capital | El Mundo | Bolivia

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Los sorpresivos comicios presidenciales dieron el triunfo a un senador de centro que no figuraba entre los favoritos

17 de agosto 2025 · 23:47hs
La sorpresa. Rodrigo Paz

La sorpresa. Rodrigo Paz, primero en las elecciones bolivianas.

Bolivia irá a un balotaje tras los sorpresivos comicios presidenciales que este domingo le dieron el triunfo a Rodrigo Paz, un senador de centro que no figuraba entre los favoritos, aunque no le alcanzaron los votos para asegurar el triunfo en primera vuelta.

Paz, un político considerado de centro y moderado, se enfrentará al derechista y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en las elecciones, según los resultados divulgados por el tribunal electoral.

Con cerca del 91 % del escrutinio provisorio, Paz recibió el 32,8 % de los votos y Quiroga 26,4 %. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba más del 50 % de los votos válidos o al menos 40 % y una ventaja de 10 o más puntos porcentuales sobre el que va en segundo lugar. Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, confirmó que la segunda vuelta electoral se realizará el 19 de octubre.

La jornada marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda.

Paz, de 57 años, nació en España, durante el exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

Tras conocerse los resultados, Quiroga opinó que "lo que pasó es inédito" y dijo: “Estamos en segunda vuelta y felicito a Rodrigo Paz”.

El millonario empresario Samuel Doria Medina, quién apareció en los sondeos previos como uno los favoritos, admitió la derrota.

Los resultados representan un golpe importante para el Movimiento al Socialismo (MAS), un partido que gobernó el país por casi 20 años. El fundador del partido, el carismático líder cocalero y primer presidente indígena del país, Evo Morales, llegó al poder en 2006.

Sin embargo, el MAS se enfrascó en disputas internas que enfrentó a Morales con el presidente saliente Luis Arce, y repercutió en los resultados electorales: el candidato oficialista, Eduardo del Castillo, terminó en los últimos lugares, con apenas un 3,2 % de los votos.

Andrónico Rodríguez, el otro candidato izquierdista y quien rompió con el MAS y se presentó con otra alianza política, también quedó alejado, con un 8 % de los sufragios.

Las autoridades indicaron que la jornada electoral se realizó sin mayores contratiempos, con excepción de algunos incidentes, como el que se reportó en la región del Chapare, cuando el candidato Andrónico Rodríguez fue agredido por personas que le arrojaron piedras cuando iba a votar.

La votación transcurrió en términos generales en calma, pese a que Evo Morales llamó a anular el voto desde la región cocalera del Chapare, en el centro del país, bastión del exmandatario.

