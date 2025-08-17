Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Un hombre murió este domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de un disparo en la cabeza.
Un hombre murió este domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de un disparo en la cabeza.
La víctima de 31 años había ingresado al Policlínico San Martín este sábado a la noche gravemente herido y fue trasladado al Heca donde falleció este domingo al mediodía.
Según trascendió, el hombre de 31 años fue llevado al Policlínico San Martín en un vehículo particular el sábado por la noche. Las primeras informaciones aseguraron que la víctima resultó herida en Ruta 21 de Pueblo Esther.
Posteriormente fue trasladado al Heca, donde estuvo intubado e inconciente durante la noche, y falleció este domingo al mediodía. Se desconocen todavía las circunstancias del hecho y el lugar específico donde sucedió el disparo. La víctima fue identificada como Mariano Martínez, de 31 años.