Denuncian que quedaron delfines abandonados tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata Los ejemplares están "muertos de hambre y con el agua podrida", afirmó un vecino. El intendente Guillermo Montenegro pidió que la Justicia realice una investigación 17 de agosto 2025 · 19:58hs

El gobierno de Mar del Plata anunció que hará una presentación ante la Justicia tras la denuncia por el presunto abandono de delfines, lobos marinos y ejemplares de otras especies en el Aquarium, que cerró sus puertas en marzo pasado.

Vecinos del Aquarium ubicado junto al faro de Punta Mogotes afirmaron que los animales "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". Juan Antonio Lorenzani, de Fundación Fauna Argentina. sostuvo que "se puede observar el abandono no solamente del lugar sino de los delfines. A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono".

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que, "si las pruebas lo confirman", pedirán "una cautelar de cuidado integral. En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal". Personal de zoonosis realizó este domingo una inspección a las instalaciones del acuario, según indicó el portal 0223.

Tras más de tres décadas en funcionamiento, el acuario cerró el pasado 31 de marzo, luego de que no consiguieran alcanzar un acuerdo por el precio del alquiler. La compañía The Dolphin Company, cargo del Aquarium, había anunciado que los animales serían "reubicados en acuarios y zoológicos tanto nacionales como internacionales".

Tras la denuncia pública, dijeron que un equipo de veterinarios, biólogos y cuidadores continúan trabajando en el lugar y se encargan de "mantener en funcionamiento los sistemas de soporte de vida de los distintos recintos". Afirmaron que el personal suministra diariamente unos 160 kilos de alimento, y precisaron que ya se trasladó a "más de la mitad de los animales del parque". Esperan su reubicación cinco delfines, pingüinos, lobos marinos, tiburones, peces, lémures y aves.