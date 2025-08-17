La Capital | Información General | acuario

Denuncian que quedaron delfines abandonados tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Los ejemplares están "muertos de hambre y con el agua podrida", afirmó un vecino. El intendente Guillermo Montenegro pidió que la Justicia realice una investigación

17 de agosto 2025 · 19:58hs
Denuncian que quedaron delfines abandonados tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

El gobierno de Mar del Plata anunció que hará una presentación ante la Justicia tras la denuncia por el presunto abandono de delfines, lobos marinos y ejemplares de otras especies en el Aquarium, que cerró sus puertas en marzo pasado.

Vecinos del Aquarium ubicado junto al faro de Punta Mogotes afirmaron que los animales "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". Juan Antonio Lorenzani, de Fundación Fauna Argentina. sostuvo que "se puede observar el abandono no solamente del lugar sino de los delfines. A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono".

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que, "si las pruebas lo confirman", pedirán "una cautelar de cuidado integral. En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal". Personal de zoonosis realizó este domingo una inspección a las instalaciones del acuario, según indicó el portal 0223.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmontenegro_ok/status/1956877203654013221&partner=&hide_thread=false

Tras más de tres décadas en funcionamiento, el acuario cerró el pasado 31 de marzo, luego de que no consiguieran alcanzar un acuerdo por el precio del alquiler. La compañía The Dolphin Company, cargo del Aquarium, había anunciado que los animales serían "reubicados en acuarios y zoológicos tanto nacionales como internacionales".

Tras la denuncia pública, dijeron que un equipo de veterinarios, biólogos y cuidadores continúan trabajando en el lugar y se encargan de "mantener en funcionamiento los sistemas de soporte de vida de los distintos recintos”. Afirmaron que el personal suministra diariamente unos 160 kilos de alimento, y precisaron que ya se trasladó a "más de la mitad de los animales del parque". Esperan su reubicación cinco delfines, pingüinos, lobos marinos, tiburones, peces, lémures y aves.

2025-08-17 aquarium mar del plata 2
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelopasetti/status/1957055899769450937&partner=&hide_thread=false
Noticias relacionadas
Pasear perros, pero con título: lanzan curso gratuito en la UBA para profesionalizar la actividad

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

El Padre de la Patria. El General José de San Martín es el prócer más reconocido de la historia de la Argentina.

Por qué es feriado cada 17 de agosto: la historia del general José de San Martín

Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

El próximo feriado con descanso llegará recién en noviembre

Cuándo es el próximo feriado nacional obligatorio

Ver comentarios

Las más leídas

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Lo último

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Los comerciantes coincidieron en que las ventas estuvieron deprimidas pese a las promociones y cuotas. Fue peor que el año pasado
Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Por Nicolás Maggi

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Newells y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Agustín Rossi se postula con el sello Fuerza Patria y el peronismo es un hervidero
Política

Agustín Rossi se postula con el sello Fuerza Patria y el peronismo es un hervidero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Ovación
Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera
Ovación

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo

Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo

Alejo Veliz contó la alegría por la vuelta al gol y el sueño de que el clásico sea de Central

Alejo Veliz contó la "alegría" por la vuelta al gol y el "sueño" de que el clásico sea de Central

Policiales
Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

La Ciudad
Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 
La Ciudad

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro