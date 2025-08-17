La Capital | La Ciudad | Crack Bang Boom

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

La Crack Bang Boom, el ReDi, el Encuentro Nacional de Mini Básquet y otras propuestas llenaron los espacios públicos

17 de agosto 2025 · 20:43hs
El encuentro de Mini Básquet en el Monumento a la Bandera.

El encuentro de Mini Básquet en el Monumento a la Bandera.

A pesar de las bajas temperaturas, los rosarinos y visitantes respondieron masivamente: Miles dee familias se acercaron a los distintos espacios públicos para disfrutar del Festival ReDi, la Crack Bang Boom, el Encuentro Nacional de Mini Básquet y las propuestas culturales, deportivas y recreativas que colmaron plazas y parques en el marco de los festejos por el Día del Niño. Rosario se volvió a posicionar como un atractivo turístico donde la gente se adueña del espacio público y participa activamente de los eventos que se organizan.

Durante cuatro jornadas, la ciudad vivió la cultura, la diversión y la solidaridad. La Crack Bang Boom, en su 14ª edición fue el gran rito anual de la historieta argentina: con sede en el Centro de Expresiones Contemporáneas y los galpones circundantes, reunió a referentes internacionales como Atsushi Kaneko, David Lloyd y Rafael Albuquerque, y a figuras nacionales como Paula Andrade, Power Paola y Thomas Dassance. Exposiciones como “300 Años de Rosario”, “ pico en la CBB” y la “Cueva del Batimóvil”, junto a talleres, charlas, firmas, concursos de cosplay y revisión de portfolios, marcaron su carácter profesional y cultural.

>>Leer más: La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

El evento reunió, según la organización, a 80.000 asistentes en sus cuatro jornadas. Este domingo se vivió un momento especial con el tradicional desfile de cosplayers, que colmó de color la costanera y estableció un récord histórico de participación. Además, se entregaron los Premios Trillo, que reconocen lo mejor de la historieta argentina.

En paralelo, el Festival ReDi —el encuentro para las infancias más grande del país— desplegó su energía en el Predio Ferial del parque Independencia (ex-Rural), con cuatro galpones colmados de experiencias interactivas, espacios de ciencia, kermés y una cartelera vibrante culminada por Pim Pau.

Fuentes municipales estimaron una asistencia superior a las 40 mil personas, entre niños y familiares. La propuesta surgió de un evento barrial por iniciativa de un empresario, “y desde el municipio se está acompañando y se trabaja en conjunto con el sector privado”, señalaron las autoridades locales.

2025-08-17 crack bang boom 5 81483009

Maratea y el Vilela

Además, Santiago Maratea cerró la colecta solidaria para la construcción de una Sala de Día en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, junto con aportes municipales y de la Fundación Vilela, lo que marcó un momento donde el juego, la cultura y la solidaridad se entrelazaron.

Hace exactamente un año, el influencer y productor televisivo sorprendió a los rosarinos lanzando una campaña solidaria para que el Hospital de Niños Victor J. Vilela tenga su sala de día. adaptada para pacientes oncológicos. La campaña surgió en conjunto con los organizadores de ReDi, con el objetivo de llegar a los 500 mil dólares y así cristalizar la remodelación del espacio de atención de tránsito ambulatorio.

Si bien la campaña no finalizó, a medida que ingresaron las primeras donaciones comenzaron las obras de refacción para que las mismas estén listas lo antes posible. El proyecto se puso en marcha en diciembre del 2024, cuando se montó la estructura metálica y se contrató el ascensor camillero. Estos trabajos finalizaron en mayo pasado.

El segundo paso en la construcción comprende los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones. El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y el Municipio también realizó un desembolso importante. Ahora, se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.

Deporte y cultura

El deporte también fue protagonista con el Encuentro Nacional de Mini Básquet, que reunió a chicos de todo el país, en un colorido desfile frente al Monumento a la Bandera y partidos en clubes de toda la ciudad. Se sumaron competencias de golf, voley, patín carrera, taekwondo y vela, además de la Calle Recreativa con propuestas específicas para las infancias.

El Monumento Nacional a la Bandera fue este domingo el escenario del multitudinario desfile de clausura del 41 Encuentro Nacional de Mini Básquet, que reunió a más de 10.000 personas entre niñas, niños, adolescentes, entrenadores, dirigentes de instituciones y familias de distintas provincias del país.

Durante el fin de semana, más de 80 clubes participaron del tradicional evento, con 40 instituciones locales como anfitrionas que recibieron a delegaciones llegadas desde otras localidad de Santa Fe y también de provincias como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Partidos, excursiones, actividades recreativas y recorridas turísticas convirtieron a Rosario en la capital nacional del mini básquet.

Y en el parque Independencia se realizó también la Fiesta de la Pachamama, con una gran convocatoria en la plaza de los Pueblos Originarios, ubicada frente al Museo Histórico Julio Marc. El encuentro fue organizado por la comisión de cultura del Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas, junto a la Dirección de Pueblos Originarios municipal y con la participación activa de las comunidades qom, mocoví, kollas, mapuche y quechua que residen en Rosario. La celebración se inició con una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra, mediante la tradicional apacheta, símbolo de ofrenda y respeto a la naturaleza.

>> Leer más: Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

Otras actividades

Durante el fin de semana, Rosario también se reencontró con el Biomercado, la feria sustentable instalada en Balcarce y la costa del río. Con más de 100 emprendimientos de la Economía Social, el mercado ofreció gastronomía local, talleres sobre reciclaje, agricultura urbana, espacios de bienestar como yoga y tai chi, y espectáculos gratuitos, como shows de clown, magia y juegos de madera para las infancias. Esta propuesta reafirmó el compromiso municipal con el consumo responsable y el aprovechamiento de los espacios verdes.

Plazas, parques y espacios culturales se poblaron de juegos, talleres, ferias y espectáculos para toda la familia, mientras el espíritu de comunidad brilló en cada rincón.

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, expresó: “Rosario se llenó de vida. Los parques colmados, las familias disfrutando, miles de chicas y chicos encontrando su lugar. ReDI y Crack Bang Boom trajeron a la ciudad a más gente que nunca, batiendo récords de público y mostrando que Rosario crece cuando se abre y se comparte”.

Agregó que “nada de esto sería posible sin el trabajo conjunto: la articulación entre lo público y lo privado, el acompañamiento de empresas rosarinas que apuestan por la cultura, la dedicación de quienes organizan y, sobre todo, la presencia masiva de nuestra gente” .

Noticias relacionadas
La 14º edición de la convención de historietas más importante del país tendrá lugar del 14 al 17 de agosto

Arranca la 14º Crack Bang Boom, en una edición más rosarina que nunca

Se viene la edición número 14 de Crack Bang Boom

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

No hay plata en la calle, fue la frase más escuchada entre los comerciantes de Rosario después del Día del Niño. 

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

rosario celebro la fiesta de la pachamama en la plaza de los pueblos originarios

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

Ver comentarios

Las más leídas

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Lo último

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Los comerciantes coincidieron en que las ventas estuvieron deprimidas pese a las promociones y cuotas. Fue peor que el año pasado
Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Por Nicolás Maggi

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Newells y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Agustín Rossi se postula con el sello Fuerza Patria y el peronismo es un hervidero
Política

Agustín Rossi se postula con el sello Fuerza Patria y el peronismo es un hervidero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Ovación
Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera
Ovación

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo

Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo

Alejo Veliz contó la alegría por la vuelta al gol y el sueño de que el clásico sea de Central

Alejo Veliz contó la "alegría" por la vuelta al gol y el "sueño" de que el clásico sea de Central

Policiales
Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

La Ciudad
Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 
La Ciudad

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro