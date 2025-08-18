La Capital | Ovación | Juan Giménez

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

El momento en el que se lesionó y la reacción posterior de Carlos Quintana se destacaron en las coberturas deportivas del fin de semana.

18 de agosto 2025 · 14:33hs
Juan Giménez estaba jugando un buen partido contra Deportivo Riestra hasta el momento en el que sufrió una seria lesión.

Juan Giménez estaba jugando un buen partido contra Deportivo Riestra hasta el momento en el que sufrió una seria lesión.

Los lunes suelen ser días de repaso de lo que pasó en el fútbol argentino durante el fin de semana. Y en este, en particular, hubo un episodio que fue resaltado por la prensa nacional tanto como los goles, las jugadas polémicas y otras situaciones: la lesión de Juan Giménez.

Todos los sitios nacionales mostraron la jugada en la que el zaguero de Central pisó mal, sintió un fuerte dolor y cayó al suelo con gestos de que le había pasado algo.

La imagen posterior de su compañero Carlos Quintana abrazándolo y tratando de contenerlo también circuló mucho, al punto de convertirse en viral. Es que el Pelado percibió la angustia del chico (tiene 19 años) y tuvo con él un gesto que se pareció más al de un padre que de un compañero.

Giménez fue sustituido por Juan Cruz Komar y lo retiraron de la cancha con muestras de dolor y angustia, por lo que todos los espectadores del partido entre Central y Deportivo Riestra en el Gigante dieron por hecho que se trató de una lesión seria.

Lo que dijo Ariel Holan

Después del partido, el entrenador de Central, Ariel Holan, hizo una breve referencia al tema: dijo (eso fue el sábado) que el diagnóstico requerirá de estudios, pero dio por hecho que se trata de una lesión “importante”.

"Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida" "Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida"

En el equipo rival también hubo reacciones. Jonathan Herrera, el delantero de Deportivo Riestra con el que Giménez fue a disputar la pelota en el momento en que pisó mal, la pierna se le trabó y cayó al suelo, tuvo una referencia solidaria hacia su colega después del partido.

En Deportivo Riestra también hablaron

A Herrera lo entrevistaron brevemente en la televisión para preguntarle por el penal que le dio el empate a su equipo cuando el partido se acercaba a su fin, pero el delantero quiso mandarle antes un mensaje a Giménez.

"Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida", dijo.

También el club Deportivo Riestra aludió al tema en una publicación en redes sociales. "El plantel desea enviarle una pronta recuperación", dijo la institución en su mensaje.

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Todavía no hay diagnóstico

Hasta ahora no hubo información oficial sobre la lesión sufrida por el chico, que ya jugó en la selección sub-17 y se aprestaba a hacerlo en el Mundial sub-20 que se jugará próximamente en Chile. La única referencia pública es la frase de Holan en la que el técnico presume que es una lesión importante.

Hace dos semanas, un jugador de River, Germán Pezzella, sufrió una lesión grave en una situación parecida a la que Giménez, aunque al defensor campeón del mundo un rival se le cayó encima. Justamente este lunes lo operaron de la rotura de ligamentos cruzados.

El sábado, cuando sufrió la lesión, Giménez estaba jugando desde el primer minuto y lo estaba haciendo muy bien. Había controlado bien a Herrera y realizó un par de cruces muy oportunos para evitar que Riestra llegara al arco de Jorge Broun.

El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Conmoción en el Gigante de Arroyito: el pibe Juan Giménez se lesionó y salió llorando ante Riestra

Juan Giménez, de 19 años, irrumpió en la primera de Central y captó el interés de clubes de Europa.

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

El pádel rosarino brilló en el torneo provincial. 

Rosario gritó campeón en el torneo provincial de pádel: cinco parejas ganaron y otras seis fueron finalistas

Fabián Noguera fue titular en Newells por la Copa Argentina y luego ante Defensa en el Clausura.

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

La Región

