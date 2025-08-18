Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur El incidente sucedió cuando el chico estaba en su dormitorio y un hombre llegó por los techos en un presunto intento de robo. El agresor huyó. 18 de agosto 2025 · 08:09hs

Foto: La Capital/Archivo. El adolescente golpeado en su casa de zona sur fue derivado al Hospital Español.

Un adolescente de 17 años se encuentra internado en estado crítico tras sufrir un violento ataque ocurrido en en su casa de 24 de Septiembre al 1100, en la zona sur de Rosario. De acuerdo con las primeras informaciones, el chico sufrió heridas graves cortantes y fractura de cráneo y de maxilar a manos de un hombre que llegó a la vivienda a través de los techos, según denunciaron los padres de la víctima.

El incidente sucedió el sábado a la madrugada. Fuentes policiales señalaron que al momento de la agresión, el menor se encontraba en su dormitorio ubicado la planta alta de la vivienda, cuando habría sido sorprendido por un presunto ladrón que ingresó al inmueble por los techos.

De acuerdo con los pocos datos que trascendieron, su padre escuchó ruidos de golpes y gritos desde la planta baja del inmueble, y cuando subió e irrumpió en el dormitorio para ver qué ocurría, se encontró con un hombre que huía a través de la ventana y que su hijo se encontraba malherido en la cama. Una versión que no pudo ser confirmada oficialmente indicaban que el agresor se habría llevado el teléfono celular de la víctima.

Voceros policiales indicaron que Boris E. fue trasladado por sus padres al Hospital Español, donde ingresó alrededor de las 6. Las fuentes consignaron que quedó internado en la unidad de cuidados intensivos y su estado era crítico.