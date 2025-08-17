El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Habría mucho viento y fuertes ráfagas desde la noche del lunes y hasta la tarde del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario posibles tormentas aisladas desde la tarde, y emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada y la mañana del martes, y otro por lluvias para la tarde y noche.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este, un registro de 8º y algunas probabilidades de lluvias aisladas que se mantendrían hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 11º. Para la tarde aumentan las chances de precipitaciones con eventuales tormentas aisladas y una máxima de 18º. En la noche se mantienen las posibilidades de hasta un 70 por ciento de tormentas aisladas y se esperan fuertes ráfagas de viento.

Para el martes anticipan 18º de máxima y un aumento de la mínima a 12º, pero con condiciones muy desfavorables. Hay alerta amarillo por tormentas fuertes en la madrugada y la mañana, acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h. Y hay otro alerta amarillo para la tarde y la noche pero por lluvias fuertes, también con fuertes ráfagas.

El miércoles ya no tiene pronóstico de precipitaciones pero habría vientos moderados del noroeste, ráfagas de hasta 59 km/h y cielo algo nublado. La temperatura casi no mostraría cambios: 19º de máxima y 12º de mínima.

El jueves mantendría los registros de temperatura y el cielo estaría algo nublado.

¿La tormenta de Santa Rosa?

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) de Santa Fe confirmó que entre la tarde y la noche del lunes se formarían lluvias, y el martes podrían registrarse lluvias con acumulados superiores a 70 milímetros, acompañadas de ráfagas de viento y algunas tormentas con actividad eléctrica y ocasionalmente granizo.

Desde el miércoles (siempre según el CMMC) habría una mejora pero con el ingreso de un frente frío con ráfagas de viento superiores a los 60km/h.