Pablo Aimar se desligó del viral de la ruptura por Whatsapp

Pablo Aimar aclaró en redes que no tiene nada que ver con la viral ruptura por Whatsapp.

Los virales no tienen límites y a veces toman caminos inesperados. Esta vez, lo que empezó como un posteo viral de una chica sobre la ruptura con su pareja terminó, en un confuso episodio, involucrando a Pablo Aimar. Por eso, el campeón del mundo se desligó públicamente del hecho: “No tengo nada que ver ni con la persona, ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. No vale todo”.