Oscar 2024: las cinco canciones nominadas serán interpretadas en vivo

Los temas nominados, y por tanto los números que podrán verse en el escenario esa noche, son: "What Was I Made For?” (de “Barbie”), de Billie Eilish y su hermano Finneas (la dupla ya ganó la categoría en 2022 por “No time to die” de homónima película de Bond); "I’m Just Ken" (también de “Barbie”), de Mark Ronson y Andrew Wyat e interpretada por Ryan Gosling; "The Fire Inside" (por la película “Flamin Hot”) de Diane Warren, cantada por Becky G; "It Never Went Away" de Jon Baptiste (por el filme “American Symphony); y "Wahzhazhe (A Song for My People)" de Scott George, hecha para la cinta “Los asesinos de la luna” de Martin Scorsese.