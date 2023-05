Omar Capacci: "El humor es algo de primera necesidad en una pareja"

La última pareja que interpretan, la de los dos actores que continúan apostando a su profesión, está parcialmente inspirada en las experiencias personales de los artistas. Consultados sobre cuál es la fórmula para actuar y trabajar juntos sin perder su identidad, la actriz apuntó: “En parte está inspirada en nuestra realidad, pero hay que saber separar las cosas para que no sea frustrante. Dos actores que se maquillan, no es el ideal, dicen. En nuestro caso es así en más de 30 años trabajando juntos, así que lo tenemos totalmente manejado porque nos conocemos mucho” .

En un mundo que transformó sus reglas sociales y las formas de comunicarse, el humor no podía quedar afuera de los nuevos paradigmas. Pero, ¿qué tipo de desafíos supone adaptar el humor a los tiempos actuales sin herir susceptibilidades del público? “En este espectáculo ahondamos en situaciones cotidianas que cualquier espectador puede pasar o pasó en su vida personal. Creo que el humor es humor, así de simple y contundente”, consideró Harford.

En tanto, Capacci dijo que, aún adaptándose a los cambios, confía en el criterio del público. “Lógicamente que los tiempos cambiaron y uno debe aggionarse, pero no se debe caer en el error de autocensurarse porque es donde el humorista o el comediante pierde la gracia. Considero que el público es muy inteligente y no se lo debe subestimar, sabe y reconoce rápidamente el lenguaje que se le brinda y la intención del actor de solo hacer reír, sin intención de herir ninguna susceptibilidad. Para eso se sientan en una butaca, en su gran mayoría con sentido del humor, y en definitiva eligen qué quieren ver o no. En nuestro caso hace más de 30 años que nos acompañan y estamos eternamente agradecidos por eso”.

Kiene Soneto es un clásico del género, tanto en Rosario como en Mar del Plata, donde recibieron premios y el reconocimiento del público, así como del Concejo Deliberante de esa ciudad. Durante la temporada 2021, el actor rosarino fue elegido en Mar del Plata mejor actor de comedia y la obra “Devolveme mi cuerpo” recibió el galardón a mejor producción.