Gimena Accardi y Andrés Gil, aplaudidos de pie en Bahía Blanca en medio del escándalo

La actriz y su compañero de elenco recibieron aplausos de pie en el Teatro Don Bosco luego de una semana marcada por el escándalo mediático

24 de agosto 2025 · 10:57hs
Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizan En otras palabras

Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizan "En otras palabras", la exitosa obra que dirige Nico Vázquez 

Después de una semana cargada de repercusiones mediáticas por la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad y la separación de Nicolás Vázquez, la actriz volvió a subirse a un escenario. Junto a Andrés Gil, su compañero en la obra En otras palabras, se presentaron en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca y fueron ovacionados por el público.

El móvil de Secretos verdaderos (América) mostró el momento en que ambos actores salieron a saludar dos veces tras la función, en un gesto de gratitud hacia una sala colmada. “Llegaron a eso de las 6 y media al teatro y fue todo muy tranquilo. Dicen que viajaron juntos en auto con un productor, ya que el paro de controladores aéreos del viernes había cancelado vuelos”, contó la cronista Julieta Muñoz.

La presencia de Accardi en Bahía Blanca coincidió con los rumores que la vinculan con Gil, lo que generó incomodidad en la semana. Tanto la actriz como el actor rechazaron esas versiones y aclararon en distintos comunicados que solo mantienen una relación profesional y de amistad. “La situación es tensa, porque todo lo que trasciende en los medios repercute en lo familiar. Gimena nunca lo nombra, siempre dice ‘un compañero que tiene una familia’”, explicó la periodista Cora Debarbieri en el programa.

La obra de teatro

La obra, estrenada en 2024, presenta a una pareja que atraviesa diferentes etapas de la vida hasta enfrentar un diagnóstico temprano de Alzheimer. Durante la emisión, la panelista Nancy Duré recordó que Vázquez, director de la puesta, había intervenido incluso en las escenas más íntimas entre Accardi y Gil.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Nicolás Vázquez subió al escenario de la calle Corrientes para realizar dos funciones de Rocky, la obra que encabeza cada sábado, en paralelo a la exposición mediática de su vida personal.

La ovación en Bahía Blanca se convirtió en un bálsamo para Accardi y Gil, que recibieron el calor del público tras días de incomodidad y rumores en torno a su vínculo.

Sabrina Rojas hizo un fuerte descargo en redes sociales

Sabrina Rojas salió a bancar a Gimena Accardi tras la infidelidad

nico vazquez rompio el silencio tras la infidelidad de gimena accardi: me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

nico vazquez tras la infidelidad de gime accardi: me da mucha vergüenza

Nico Vázquez tras la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza"

que paso entre nico vazquez y gimena accardi: de la separacion a la confirmacion de infidelidad

Qué pasó entre Nico Vázquez y Gimena Accardi: de la separación a la confirmación de infidelidad

