Murió el español Manuel de la Calva, cantante y compositor de "Resistiré"

Fue integrante de Dúo Dinámico, considerada una de las agrupaciones más influyentes del pop español

Dúo Dinámico no es una agrupación que resulte demasiado conocida en Argentina o incluso Sudamérica, pero muy distinto es hablar de la canción "Resistiré". Su compositor y cantante original, Manuel de la Calva, falleció este martes en el Hospital Anderson de Madrid, a los 88 años.

Ramón Arcusa, su compañero en Dúo Dinámico, confirmó la noticia en redes sociales. "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy", escribió en la cuenta de X (ex-Twitter) del dúo español.

"No lloréis por él, no le gustaría", sugirió, y aseguró que De la Calva "fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista y positivo".

Y añadió: "Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

Recuperado de un cáncer colorrectal, su fallecimiento se habría producido a causa de una fibrosis pulmonar.

Los éxitos del dúo

Dúo Dinámico es considerada una de las agrupaciones pioneras y más influyentes del pop español, con éxitos como "Quince años tiene mi amor" y "Amor de verano". También compuso y produjo temas para artistas como Camilo Sesto, Nino Bravo y Julio Iglesias (para quien compuso "Me olvidé de vivir", en coautoría con Arcusa), y en 2014 el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Sin dudas, la canción que más trascendencia tuvo fue "Resistiré", que tuvo varias vidas y terminó por convertirse en un himno durante el aislamiento social que se decretó en la pandemia de coronavirus.

Lanzado en 1988 sin demasiado reconocimiento, fue el cineasta Pedro Almodóvar quien lo lanzó al éxito dos años después. En una de las escenas finales de "¡Átame!", los personajes de Victoria Abril, Antonio Banderas y Loles León cantan la canción mientras escuchan un casete en el auto.

Embed - Dúo Dinámico "Resistiré"

"Resistiré" cruzó el charco en 2002, cuando la argentina Estela Raval decidió celebrar su recuperación de una operación de cáncer de mama incluyendo una versión en su disco "Adelante". Originalmente el álbum iba a llevar el mismo nombre del tema, pero ya estaba registrado por Telefé.

Al año siguiente, el canal estrenó una telenovela protagonizada por Pablo Echarri y Celeste Cid que fue un éxito. Llevó por nombre "Resistiré", e incluyó como cortina musical una versión más rockera del tema, a cargo de David Bolzoni, que también fue muy popular en Argentina y toda la región.

Durante la pandemia, en 2020, la canción revivió como un canto de resistencia contra la enfermedad. Muchos españoles se filmaban cantando "Resistiré" desde sus balcones y publicaban sus videos en redes sociales, la Comunidad de Madrid comenzó a usar la canción en campañas institucionales, y Spotify anunció que las reproducciones del tema habían aumentado más del 400 por ciento.