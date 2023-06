Morena Rial se mostró en un video trabajando en una verdulería La joven, que había afirmado no haber sido criada para trabajar en un super, estuvo pesando frutas. 22 de junio 2023 · 10:08hs

Morena Rial apareció en un video de Instagram trabajando de cajera en una verdulería bonaerense.

Morena Rial apareció en redes trabajando en la caja de un mercado de frutas y verduras. A pesar de haber declarado públicamente, en medio de la guerra mediática contra su papá Jorge, que no había sido criada para ser cajera, se la pudo ver realizando precisamente esa tarea. O casi.

"Acá me tienen", afirma la hija de Jorge en el video subido a la cuenta del local del conurbano bonaerense. Por supuesto, se trata de una astuta movida publicitaria del comercio ubicado en el partido de San Martín, que agregó a la publicación: "En un supermercado no... pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada”.

En el breve clip, Morena hace referencia directa a sus famosos dichos que llegaron a los titulares de los medios: "Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren”. Después, se la puede ver pesando frutas y aplicando precios a los productos.





En el último tiempo, la joven mediática inició otra etapa de enfrentamiento público con su papá Jorge Rial. Entre fuertes acusaciones cruzadas en programas especializados en farándula, la intervención de Luis Ventura y amenazas de acciones legales, Morena bloqueó toda comunicación personal con el conductor. Rial padre, por su parte, afirmó que sólo siente amor y compasión por su hija, y criticó duramente a sus colegas por la utilización del caso.