Mirtha Legrand sirvió empanadas en su mesa y defendió a Ricardo Darín tras la polémica

Como detalle no menor, la chef del ciclo eligió para iniciar el menú de la noche un plato que no pasó inadvertido: empanadas de vacío y provolone, una elección que pareció guiñarle el ojo a la polémica de la semana. “Pobre, lo hicieron de goma, pobrecito” , se lamentó la conductora durante la emisión de este sábado. “¿Qué tuvo de malo?”, planteó ante sus invitados .

Dirigiéndose al cantante Jairo, quien estaba sentado a su derecha, Mirtha recordó cómo se dio el comentario del protagonista de "El Eternauta". “¿Sabés que no lo escuché? Le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ y él empezó a hablar, bajó un poco la voz y la cabeza, y no oí cuando dijo lo de los 48”, explicó.

Durante el programa, la diva también manifestó su preocupación por la situación del Hospital Garrahan, luego de las protestas por reclamos salariales. “Me da vergüenza todo lo que está pasando”, dijo. Y agregó: “Desde hace años que viene el reclamo, no es de ahora”.

El comentario de Ricardo Darín sobre las empanadas

El actor que le da vida a Juan Salvo se refirió a los elevados precios de los productos de consumo masivo, como lo es una docena de empanadas. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, aseguró el artista.

“48 mil pesos”, enfatizó Darín, sobre el precio de la docena de empanadas, con indignación. “Los precios son terribles”, respaldó Mirtha Legrand, conductora del programa. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, siguió Ricardo Darín.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/1926737277893353893&partner=&hide_thread=false "Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Una docena de empanadas vale 48 mil pesos"



Estoy de pie aplaudiendo al gran Ricardo Darín pic.twitter.com/jjblnfKPHD — Sergio Chouza (@SergioChouza) May 25, 2025

>> Leer más: La particular confesión de Ricardo Darín a la hora de hablar de su rol en "El Eternauta"

Frente a esto, “La Chiqui” le consultó si había ido a votar a las últimas elecciones porteñas. El actor le respondió que sí, pero que no quería contarle a qué candidato había elegido. Históricamente, a Ricardo Darín se lo conoce por ser muy discreto con sus opiniones políticas.

El comentario de Darín sobre la docena de empanadas a 48 mil pesos generó todo un debate en redes sociales, sobre todo en X, ex Twitter. Por un lado, estuvieron quienes respaldaron al actor y por el otro, también lo desmintieron y afirmaron que el artista nombró un precio excesivo, de un lugar de comida muy caro, para generar más impacto.

No obstante, el debate trascendió las redes sociales e incluso el ministro de Economía Luis Caputo salió a responderle al actor de “El Eternauta”. Sin dudarlo, el funcionario negó la afirmación de Darín y expresó que el precio de una docena de empanadas es mucho menor.

Luis Caputo cuestionó a Ricardo Darín

Luego del comentario de Darín, el ministro de Economía Luis Caputo salió al cruce del actor. El funcionario expresó que sintió “vergüencita ajena” y que el protagonista "se quiso hacer el nacional y popular”.

“Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio”, comenzó Luis Caputo, en comunicación con LN+, y agegó: “Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1926814806838763741&partner=&hide_thread=false "Ricardito"



Porque "Toto" Caputo lo cruzó al actor del Eternauta: “Me dio vergüencita ajena que se haga el nacional y popular comprando empanadas en Mi Gusto o Don Julio; quédate tranquilo, Ricardoto, que la gente las come por 16.000 pesos”. pic.twitter.com/IXmThP2m4Z — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 26, 2025

Además, el ministro de Economía relativizó el comentario de Darín sobre los precios de las empanadas, y afirmó que el actor está hablando de un mercado selecto. “Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”, afirmó Caputo.

“Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más caros. Pero no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha: ‘Los autos salen US$200.000’”, cerró Caputo.