La historia de Midachi: un gran éxito del humor dividido por la política

MI: Miguel del Sel

Nacido en el Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe el 3 de julio de 1957, Miguel Ignacio Torres del Sel fue desde chico un apasionado por los deportes y fanático del Club Atlético Unión.

A la par que estudió en el Instituto Santafesino de Educación Física (ISEF), conoció al Chino Volpato, con quien, a raíz de la insistencia de su círculo íntimo, formaron un dúo que llamaron “Los comiserios”.

Pero su camino no iba a quedar ahí, sino que también incursionó en la política, donde estuvo cerca de convertirse en gobernador de Santa Fe y, en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri le ofreció ser el Embajador de Argentina en Panamá.

DA: Dady Brieva

Formado en el barrio Villa María Selva de Santa Fe capital, Rubén Enrique Brieva pasó su niñez y adolescencia en una familia conservadora que se oponía a su sueño de ser actor.

Fue el último en unirse al grupo, cuando este todavía era un dúo que crecía en popularidad. Brieva hacía monólogos hasta que conoció a Volpato y del Sel, quien vivía a la vuelta de su casa.

Una vez ya reconocido en todo el país, condujo el programa de gran éxito llamado Agrandadytos, por El trece. También fue actor y participó de telecomedias en el mismo canal y de la película El ciudadano ilustre, junto a Oscar Martínez y Andrea Frigerio.

CHI: Chino Volpato

Darío Volpato nació y creció en Sunchales, una localidad agroindustrial del departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe. Desde chico se destacó por su simpatía, pero su familia siempre le inculcó la importancia del esfuerzo y trabajo.

Estudió Educación Física en el mismo instituto que Miguel del Sel y, tras convertirse en amigos muy cercanos, decidieron introducirse en los escenarios con la comedia.

Fue el más reservado del trío, pero formó parte de proyectos, de teatro, conducción en televisión, radio, producciones artísticas y guiones diversos.

En 2007, condujo “Coronados de Gloria” junto a Julieta Prandi, un reality show que buscaba encontrar la nueva voz del folclore argentino. En mayo de 2009, publicó su primera y única novela de suspenso, titulada Esquina 718.

Cómo surgió Midachi

Poco tiempo después del comienzo de Miguel y El Chino como la dupla “Los comiserios” en la ciudad de Santa Fe, durante un show conocieron a Dady Brieva, quien trabajaba en una peña donde hacía monólogos para los comensales y casualmente era vecino de Miguel.

Tras reunirse y decidir formar “Midachi”, el 16 de julio de 1983 se constituyó oficialmente el trío, donde se caracterizaron por hacer humor con personajes propios, pero que tenían algún tipo de reflejo con la realidad. El éxito fue inmediato y comenzaron a recorrer el país.

El humor de Midachi

"No somos pretenciosos: vamos directamente a la risa. Podés decir "Midachi me gusta" o "no me gusta", pero nadie que nos vea se va después a comer una pizza para analizar qué quisimos decir", confió en alguna entrevista Dady, a la hora de analizar el trabajo del grupo para hacer reír al público.

Dado que Midachi siempre apostó al humor simple y llano, a la risa fácil, muchos se animaron de calificarlos como "Los anti Les Luthiers", en contraste con el grupo que combinaba música y humor, y armaba sus espectáculos de manera meticulosa y con aspiraciones de risas virtuosas. Al respecto, en diálogo con la prensa, en algún momento El Chino admitió: "Les Luthiers y nosotros tenemos formas y guiones diferentes para llegar al público. Y hay quienes no se permiten vernos a los dos".

Sobre el tipo de humor que hacen, Dady sostuvo: "Elegimos lo que hace reír. No andamos con vueltas sobre si es humor verde, rojo, incorrecto, político, gay, de judíos. Lo que funciona, lo ponemos. Lo que no, afuera. Pateamos de puntín al arco, no intelectualizamos. Tenemos un instinto certero: si nos cagamos de risa nosotros, al público le pasa lo mismo. Miguel siempre se encargaba de aclarar: "La gastada y el bullying siempre es entre nosotros".

Dónde están los Midachi están hoy

En la actualidad, cada uno de los integrantes del trío cuenta con una carrera propia. Si bien algunos de ellos incursionaron en televisión, política y la vida mediática, también cuentan con proyectos personales en el campo santafesino.

El Chino Volpato emprendió nuevos rumbos alejados de la vida mediática de los medios de comunicación. Tiene un tambo, desarrolla actividades turísticas y produce eventos

En 1990 inició un emprendimiento de producción láctea junto a Dady Brieva, pero a los pocos años este decidió dejar el proyecto. Volpato adquirió 110 hectáreas cerca de Sunchales y comenzó con el sueño de crear una empresa familiar. Se dedicó de lleno a la actividad agropecuaria y su “Don Elder” tiene más de 470 animales, produce diariamente más de 3.500 litros de leche y emplea alrededor de 25 personas.

En los últimos años, decidió hacer una gran inversión para que su localidad natal se convierta en un nuevo centro turístico de la provincia. Es por esto que lleva adelante un proyecto de remodelación de una vieja posada de campo que contará con cancha de fútbol, voley playero, un salón de usos múltiples, piscina y una cancha de polo.

Por su parte, Miguel del Sel, además de adentrarse en la política, incursionó en el agro, más precisamente en la producción ganadera. Con la llegada de la pandemia del Covid-19, decidió enfocarse por completo a esta tarea para tener una vida más sana y tranquila.

En esta actividad, posee tres campos en el norte santafesino: “La Florencia”, “La Micaela” y “El Cacique”, donde tiene instalada su casa y disfruta de los montes. Allí, trabaja ganadería de la raza vacuna Braford y Brangus, con unas 500 madres de las que vende terneros de 200 kilos.

Daddy Brieva, por otro lado, conduce desde este 2023 el programa PPT (Peronismo para todos) junto a Felicitas Bonavitta y Rinconet, en el canal C5N. Además, coprotagonizó 4x4, una película que realiza un cuestionamiento sobre los problemas de inseguridad y la justicia por mano propia.

Dentro de su vida mediática actual, se encontró en reiteradas ocasiones en el foco de la polémica, por declaraciones políticas que generaron molestia en sus espectadores y por las que incluso llegó a suspender shows en Uruguay.

El espectáculo de Miguel y el Chino

"Miguel y Chino en Banda" reunirá a Miguel del Sel y al Chino Volpato desde el próximo 25 de diciembre en el Teatro Holiday 1 de Villa Carlos Paz, con producción de Miguel Pardo.

El elenco que los acompañará en el escenario está compuesto por la panameña Idania Dowman como atracción musical, el humorista Mauricio Jortak, Richard Laffite será el encargado del ilusionismo, Maxi Chavarría como atracción de hip hop y 6 músicos en vivo.

El espectáculo, que debutará unos días antes de fin de año, se extenderá hasta fines de marzo en la plaza teatral de la villa serrana.

En tanto, en los próximos meses cerrarán agenda con propuestas para llevar el show humorístico musical tanto a Buenos Aires, como Estados Unidos, España y Uruguay.