Mica Racciatti: "Hay cada vez más bandas con ganas de hablar sobre el presente"

Mica Racciatti es una de las voces rosarinas más potentes de la escena local, con cada vez más resonancia a nivel nacional. Esa fortaleza expansiva no sólo viene de su calidad como cantante ni de la distorsión que atraviesa sus canciones, sino de todo lo que tiene para decir. Después de un 2024 de grandes hitos para su carrera, y con un tercer disco en preparación, la artista cierra el año junto a su Set Eléctrico este domingo 15, a las 20, en el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808), acompañada por la banda Escorpia, de Buenos Aires.

En diálogo con La Capital, Mica repasa su 2024, reflexiona sobre su crecimiento y adelanta los planes para el próximo álbum:

¿Cómo se preparan para este show final de 2024 y qué se puede adelantar del nuevo disco?

Estamos con muchísima expectativa y con ganas de cerrar el año. Vamos a estar haciendo algunas canciones que sacamos este año y adelantando también nuestro tercer disco que se va a venir el año que viene. Las canciones que sacamos este año las denominamos cápsulas, que quiere decir que no van a formar parte de ningún disco. Estamos en la parte de composición y en el verano vamos a pasar a la pre-producción. Estamos laburando un montón para que en el 2025 pueda salir.

¿Qué búsqueda tienen para el próximo álbum? ¿Cómo viene ese proceso de composición?

Nosotros componemos con el bajista y después llevamos lo que hicimos a la banda, y cada uno le agrega su impronta. Él también después hace la producción de toda la canción. Teníamos ganas de que este disco sea un poco más groovero, sin dejar las fusiones que solemos hacer y el rock alternativo siempre es el hilo conductor del proyecto. En cuanto a la lírica, estoy haciendo una introspección sobre mis raíces, así que las canciones van a ir por ahí.

“Caer” ya iba un poco en esa línea.

Todas las canciones del proyecto buscan hablar sobre cuestiones que nos atraviesan todos los días. “Caer” habla específicamente de las personas en lugares de poder, como un jefe, un político, o una ex pareja, que intenta pisotearte. Entonces la canción es una expresión, una respuesta ante esas personas que están queriendo avanzar sobre nuestros derechos de alguna manera.

¿Cómo pensás el 2024 en retrospectiva?

Este año fue muy lindo. Pudimos girar bastante, tocar mucho en Buenos Aires y que nos abrieran las puertas de festivales. Estuvimos en el Vivimos Músico en el Estadio Mary Terán de Weiss de Buenos Aires con bandas que eran referentes míos de cuando era chica como Fabi Cantilo, Los Caballeros de la Quema, y muchas otras. Y en Rosario, estuvimos en el Festival Bandera, y para nosotros fue un honorazo haber estado ahí, con tantas bandas de distintos estilos, poder compartir públicos, poder compartir con otros artistas. Fue un lugar de encuentro muy hermoso.

Los festivales suelen ser grandes ventanas a nuevos públicos. ¿Les pasó de tener devoluciones de personas que los conocieron por ese tipo de eventos?

Nosotros hacemos rock alternativo y tener una buena recepción de la gente de otros palos es hermoso. Nos pasó que hubo gente que nos decía que nos había visto en el Bandera o en otro lugar, que les había encantado lo que hacemos y que nos querían volver a ver. Eso para nosotros es un montón. Nos llena de agradecimiento y de ganas de seguir laburando.

Si bien el nuevo disco es el gran proyecto para el 2025, ¿qué otros deseos tienen para lo que viene?

Con este disco, tenemos más ganas de girar por lugares como Córdoba o Mendoza, sin dejar de lado nuestra casa que es Rosario, y Buenos Aires, donde estamos trabajando bastante. Es difícil insertarse y sabemos que el rock no es el estilo más masivo hoy en día, pero aún así estamos metiéndole con todo y encontramos cada vez más gente que se copa.

¿Qué te nutre para escribir?

Ver cómo estamos como humanidad y como sociedad son las cosas que me dan ganas de escribir. Esa misma mirada fue la que dio vida a nuestro segundo disco, “Mil Imperios”. Creo que es lo que me motiva, y después la temática de cada tema va encontrando musicalmente su camino. Por ejemplo, “Soy” es una fusión con tango, y se me dio por fusionarla con algo más autóctono justamente porque habla de la quema de nuestros humedales.

Hay una idea circulando de que el rock ya no es el género que le habla al presente desde el presente, que perdió cierta cualidad política o contestataria. ¿Cómo ves esto y cómo lo pensás para tu propia carrera?

Creo que sí pasó que el rock se metió en una meseta, pero ahora está en un momento de resurgimiento. Hay cada vez más bandas que tienen ganas de hablar sobre el presente, de decir cosas sobre lo que nos atraviesa. Y también veo muchas bandas donde la posta la tenemos las mujeres. Sin ir más lejos, Escorpia, la banda que va a compartir con nosotros la fecha del Güemes, tiene letras super combativas, sobre cuestiones sociales. Desde el lugar de bandas emergentes y de bandas de pibas también, está buenísimo compartir y poder crear lazos.