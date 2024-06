Luz Gaggi llega por primera vez a Rosario con su disco "Altar"

En este marco, la cantante platense de 21 años pasó por #Enchastre, en Brindis TV, donde reflexionó: “Me están pasando cosas muy shockeantes, a cada rato me paro a pensar y no me queda otra que agradecer fuerte”. La artista viene de recibir sus primeras nominaciones a los Premios Gardel en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Artista Pop, pero al hablar de eso prefiere no apurarse: "Tengo en claro que el éxito más buscado es la paz”.

Más allá de su talento y carisma, Gaggi asegura que le gusta sentirse incómoda y moverse todo el tiempo: “Busco siempre salir mucho de mi zona de confort. Me encanta ser la persona más incómoda del planeta y ver qué hago con eso. Fue mi manera de crecer toda la vida". Además, confiesa no haber planificado su carrera desde sus inicios: "Cuando era chica quería ser bióloga marina pero las cosas me llevaron hasta acá, me gusta ir viviendo el día a día y ver a dónde me depara".