Luego de la polémica, Guaymallén aseguró que lanzará el alfajor "platino de chocolate suizo" y reveló su precio

Guaymallén, la emblemática empresa de alfajores estuvo en el centro de la polémica cuando, hace un tiempo, Hugo Basilotta, el vicepresidente de la compañía, protagonizó una pelea virtual con un usuario de la red social X, ex Twitter.

Para adelantar detalles del nuevo lanzamiento, Basilotta utilizó su cuenta de X, su canal predilecto. Comenzó el anuncio contándole a sus más de 100 mil seguidores que había probado el alfajor nuevo de Havanna, una edición especial con doble dulce de leche y sal marina y conmemora los 150 años de la fundación de la ciudad de Mar del Plata. Aunque es furor entre los fanáticos de lo dulce, el precio de esta golosina asciende a $1600, elevado número que fue señalado por el empresario, quien aseguró que el formato "platino" de Guaymallén será mucho más accesible.

Probé el Alfajor Havanna nuevo . ESPECTACULAR ! A 1.600 pesos , y esta muy bien . Nosotros humildemente , sacaremos muy pronto e CAVIAAR Platino .. 3 por 1000 pesitos . Hay Mercado para Todos !!! pic.twitter.com/0LnCjdf3k9 — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) January 24, 2024

Con su usual tono, el vicepresidente de Alfajores Guaymallén escribió en su cuenta de X: "Probé el Alfajor Havanna nuevo . ESPECTACULAR ! A 1.600 pesos , y esta muy bien . Nosotros humildemente , sacaremos muy pronto e CAVIAAR Platino .. 3 por 1000 pesitos . Hay Mercado para Todos !!!", mensaje que acompañó con emojis de banderas argentinas.

Embed Viste, al final la crítica ayuda a mejorar productos — Viviendo en Suiza (@viviendoensuiza) January 24, 2024

La respuesta que no podía faltar era la del usuario con quien Basilotta tuvo una batalla virtual hace un tiempo. Como respuesta al anuncio, el argentino viviendo en Suiza escribió: "Viste, al final la crítica ayuda a mejorar productos". Rápidamente, el empresario retrucó, con su tono jocoso: "Gracias Fernando (nombre del usuario), si no era por vos, no estaríamos vendiendo 3.000.000 de alfajores por día! Abrigate que en Suiza hace frio. Cuidate".

El comienzo de la polémica

La batalla virtual fue seguidilla de posteos que escalaron muy rápido. Todo comenzó cuando, a mediados del año pasado, este usuario (@viviendoensuiza) publicó en su cuenta de X: "Los alfajores de Suiza son lo más", acompañado por una imagen de un alfajor Guolis, una empresa de provincia de Buenos Aires que se identifica como "pastelería artesanal nacida en un garage hacia finales de los años 90".

En respuesta, otro argentino viviendo en España compartió, también en X, una particular imagen: "Caviar en Leon España", sostuvo, al lado de una foto en donde se podía ver un alfajor Guaymallen.

Sin embargo, el argentino que reside en Suiza rechazó duramente esta afirmación. "Qué asco que son (los alfajores Guaymalén), los probé en el último viaje, es lo más berreta entre todos los alfajores lamentablemente", exclamó.

ACLARACIÓN : Este es el Twitt del muchacho " Suizo " que provocó mi reacción . Acepto todas las críticas y también reconozco , que hay Alfajores mucho mejores que el nuestro . Lo que JAMÁS toleraré es la FALTA DE RESPETO , a una marca FAMILIAR de 78 años pic.twitter.com/ZChzMxnqhv — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) July 11, 2023

Frente a semejante agravio, Hugo Basilotta, el vicepresidente de Alfajores Guaymallén, no podía quedarse callado. "Quedate en Suiza y no vuelvas más", le pidió.

El "suizo-argentino" se mostró indignado: "Andá a vender el cuento a otro lado". Y aseguró: "Ya hay miles de alfajores que le dan mil vueltas al Guaymallen. Vos vendes un romanticismo que no existe".

Basilotta no se guardo las críticas: "Qué le pasa a este muchaho??? Estos son los que se viven quejando de Argentina y se van. Seguramente en Suiza está de lavacopas", ironizó.

Luego de un rato, el empresario se tranquilizó y posteó un mensaje conciliador: "Acepto todas las críticas y también reconozco que hay alfajores argentinos mucho mejores que el nuestro, lo que jamás toleraré es la falta de respeto a una marca familiar de 78 años".

Como respuesta, el argentino en Suiza también se calmó, y aclaró que no tuvo intención de ofender: "Es muy noble que reconozcas que la calidad de otros productos es bastante superior al tuyo, pero como mencioné también en otros tweets, esta buenísimo que tu producto exista y que sea en general más accesible que el resto de la competencia".

No obstante, de esta tragicómica secuencia es como nace la propuesta del Guaymallén "platino de chocolate suizo", con un envoltorio muy llamativo. Habrá que esperar más novedades sobre el llamado "manjar".