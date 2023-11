Llegó a la TV Pública "Mordisquito. ¿A mí me la vas a contar?", una ficción sobre Enrique Santos Discépolo

“Mordisquito. ¿A mí me la vas a contar?” es el nombre de la miniserie cuya trama se centra en los últimos días de vida de Enrique Santos Discépolo y que, según indicó Daniel Casablanca, encargado de interpretar a este personaje histórico, indaga también en el mundo de la radio, en el de los monólogos, en el político y también en su vínculo con Tania, que encarna Leticia Brédice. “Mordisquito...”, estrenada el martes, se emitirá todos los martes a las 22.30 por la TV Pública y luego de cada emisión quedará alojada a demanda en el canal de YouTube de Televisión Pública.

“Creo que el desafío es reconocer al personaje, que no sea caricatura y por otro lado que sea sensible y tierno - expresó-. Para mí era fundamental que el espectador entre en una empatía profunda con el personaje, que vive situaciones dolorosas, crueles, por defender sus ideales y que más allá de que uno partidariamente esté de acuerdo o no, le produzca ternura el dolor que el personaje está sintiendo. Y bueno, ahí está, ese era el equilibrio”.