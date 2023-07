Leonardo DiCaprio se basó en un viral para una de sus escenas más famosas

The Wolf of WallStreet "Quaalude /Lemmons714 scene

El medio especializado Far Out Magazine, reveló que Di Caprio se habría inspirado en un viral para esta actuación.

El actor recurrió a YouTube para encontrar referencias de personas en estados de intoxicación extremo, y se cruzó con el video “Drunkest Guy Ever Goes Back For More Beer” (“el hombre más borracho del mundo vuelve a comprar cerveza”), que cuenta con seis millones de vistas. Allí, se ve a una persona en claro estado de ebriedad intentando comprar cervez en un local, con mucha dificultad para mantenerse parado o hacer cualquier movimiento, tal como tenía que lograr Di Caprio en el filme de Scorsese.

Drunkest Guy Ever Goes Back For More Beer - Tragedy Remix

