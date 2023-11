Leonardo Di Caprio: de "Titanic" y el activismo ambiental a ser meme por sus jóvenes novias

Leo DiCaprio Oscar.jpg Finalmente, Leonardo DiCaprio fue premiado con un Oscar en la categoría de Mejor Actor por su rol protagónico en la película “El Renacido”

El protagonista de "Titanic" es multifacético, además de ser uno de los actores más taquilleros de Hollywood, también tiene un costado político: el activismo ambiental. Desde los comienzos de su carrera, Leo DiCaprio planteó abiertamente su preocupación en cuanto a las cuestiones ambientales, y desde el año 2014 ocupa un cargo honorario en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le permite amplificar la voz del movimiento ecologista.

Leo DiCaprio ONU.jpg Leonardo DiCaprio dando un discurso sobre el cambio climático en la ONU.

Con ocasión del cumpleaños de Leo DiCaprio, esta nota se propondrá explorar el rico y variado perfil del célebre actor: sus comienzos en el mundo de la actuación, su faceta activista y la polémica en torno a su elección de parejas.

Leonardo, en honor a Da Vinci

Leonardo DiCaprio nació en Hollywood, California, un 11 de noviembre de 1974. El actor proviene de una familia signada por la inmigración europea, con orígenes alemanes por el lado materno, e italianos por el lado paterno. En ese sentido, su nombre le fue otorgado en honor al famoso artista italiano, Leonardo Da Vinci.

Si bien durante el final de la década de 1980 el artista tuvo pequeñas participaciones en comerciales televisivos, su debut fílmico fue a los 17 años, cuando participó de "Critters 3" (1991), una película de ciencia ficción que pasó sin pena ni gloria. Dos años después, en 1993, tuvo un rol secundario en la película “¿A quién ama Gilbert Grape?", papel por el que fue nominado a los premios Oscar en calidad de Mejor Actor de Reparto.

Leo di caprio.webp Leonardo DiCaprio en “¿A quién ama Gilbert Grape?", la primera película por la que fue nominado a un Oscar.

En este film, DiCaprio interpreta al hermano con discapacidad mental de Johnny Deep, en el marco de una familia disfuncional. Para ese entonces, sin ni siquiera alcanzar los 20 años de edad, Leonardo DiCaprio ya se comenzaba a rodear de las grandes estrellas de Hollywood.

Luego, en 1996 el actor y activista climático participó de una adaptación moderna de Romeo y Julieta, novela del autor de William Shakespeare, coprotagonizada por la actriz Claire Dines y dirigida por Baz Luhrmann. Este proyecto comenzó a darle a DiCaprio cierto status dentro del mundo del cine.

El casting accidentado de "Titanic"

Su salto a la fama fue en 1997, cuando obtuvo el rol protagónico de “Titanic”, exitosa película que terminó convirtiéndose en un clásico. Con tan sólo 22 años, Leo DiCaprio fue por el director James Cameron para ponerse en la piel de “Jack” junto a la "Rose" de Kate Winslet, esto lo llevó a empezar una carrera hacia el ascenso, y se consolidó en la industria del entretenimiento.

titanic.jpg Leo DiCaprio y Kate Winslet en "Titanic".

No obstante, cuando DiCaprio fue convocado para trabajar en “Titanic”, el director le exigió que realice un casting y el actor se negó, ya que consideraba que por su nivel de experiencia no era necesario someterse a este proceso de evaluación. El cineasta James Cameron fue conciso: si no realizaba la audición, el artista no podría participar de la película.

A regañadientes, el actor aceptó la propuesta del director de cine. Finalmente, como todos saben, Leo DiCaprio fue seleccionado para el rol junto a Kate Winslet. En ese sentido, los actores que le dieron vida a Jack y Rose construyeron un fuerte vínculo, y mantienen una amistad hasta el día de hoy.

leo dicaprio y kate winslet.webp

Cabe destacra que si bien “Titanic” tuvo 14 nominaciones a distintas categorías de los premios Oscar de la edición del año 1998, ninguna fue destinada a la interpretación. El aclamado film logró consagrarse con 11 estatuillas de la Academia de Hollywood, entre ellas la correspondiente a Mejor Película.

Luego de su salto a la fama, el actor protagonizó grandes éxitos taquilleros como “Atrápame si puedes” (2002), “El Aviador” (2004), “La Isla Siniestra” (2010), “El Origen” (2010), “El Lobo de Wall Street” (2013), “El Renacido” (2015) y “Erase una vez en Hollywood” (2019), entre otras producciones.

El activismo ambiental de Leo Di Caprio

Además de ser un actor mundialmente reconocido, Leo Di Caprio es un ciudadano que se encuentra ampliamente comprometido con la causa ambientalista. En 1998, a la corta edad de 24 años y de manera vanguardista, el protagonista de “El Lobo de Wall Street” crea la Fundación Leonardo DiCaprio, organismo dedicado a “proteger los últimos lugares silvestres de la Tierra y aplicar soluciones para forjar una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza”. Entonces, mediante donaciones y campañas públicas de difusión, DiCaprio ha trabajado históricamente en la protección de la biodiversidad.

Además, desde 2014 se desempeña como “Mensajero de la Paz” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , un cargo honorario. Este rol le ha permitido amplificar contundentes mensajes, utilizando su gran alcance para visibilizar los lucha del movimiento ecologista.

Además, ha participado en la producción de distintas producciones audiovisuales que tienen el objetivo de visibilizar la problemática del cambio climático, como es el caso de “Before The Flood”, documental realizado en conjunto con National Geographic en el cual el actor viaja por el mundo estableciendo diálogos con líderes políticos, científicos y activistas climáticos.

DiCaprio También ha combinado su militancia con el mundo del cine. Este es el caso de “No mires arriba”, película que coprotagonizó junto a Jennifer Lawrence. En este film producido por Netflix, trata de un grupo de científicos que intentan advertir sobre el impacto de un asteroide contra la Tierra, pero tanto la sociedad como la clase política deciden ignorar esta crisis. Es conocido que esta producción audiovisual es una metáfora sobre la ya instalada crisis del cambio climático, una de las luchas que Leo DiCaprio viene sosteniendo desde hace décadas.

“Too old for Leo DiCaprio”, el meme

En las redes sociales se ha instalado una controversia en relación a la edad de las parejas Leo DiCaprio, ya que si bien el autor está pisando los 50 años, ninguna de sus novias supera las tres décadas.

En su historial, DiCaprio mantuvo romances esporádicos con celebrities como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Miranda Kerr, Bar Refaeli, Toni Garrn, Blake Lively, Nina Agda y Camila Morrone. La última en la lista es una modelo y actriz argentina, con quien DiCaprio mantuvo una relación entre 2018 y 2022.

Al observar el recorrido amoroso del actor, se advierte una constante: siempre hay una gran diferencia de edad entre él y su pareja de turno, en algunos casos esta grieta etaria supera las dos décadas. En ese sentido, distintos usuarios de las redes sociales notaron otra particularidad en cuanto a las relaciones amorosas de Leo DiCaprio: el artista nunca ha salido con una mujer mayor de 25 años.

Los fanáticos “comprobaron” esta teoría con la última separación de DiCaprio, el fin de su relación con la argentina Camila Morrone a mediados del 2022, ruptura que la comunidad virtual ya había “anticipado”. Dándole la razón a los fans, la pareja se separó en agosto de ese año, mientras que Morrone cumplió 25 en junio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshannonlada%2Fstatus%2F1564740252866170880&partner=&hide_thread=false Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio.



Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla (@shannonlada) August 30, 2022

>> Leer más: Leo DiCaprio se separó de Camila Morrone: la teoría en redes sobre las novias del actor

A partir de este hecho, un trend llamado “Too old for Leo Di Caprio” se instaló en las redes sociales. El mismo consiste en regalarle una torta con la frase “Demasiado vieja para Leo DiCaprio” a las jóvenes que cumplen sus 25 años, señalando que al llegar a esa edad, ya no son más candidatas para iniciar un romance con el reconocido actor, ironizando con las elecciones amorosas de DiCaprio.