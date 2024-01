Lali habló por primera vez sobre Pedro Rosemblat: "Lo admiro mucho"

Una respuesta similar lanzó Pedro Rosemblat cuando hace unos días fue interrogado, también en un móvil de LAM, por su cercanía con la estrella pop. "Es una capa total", se limitó a responder el periodista político, también con una sonrisa.

Los rumores de romance entre Lali Esposito y Pedro Rosemblat

En esta época tan mediatizada, los rumores comienzan a correrse ya no mediante el boca en boca, sino a través de las redes sociales. Este supuesto romance no fue la excepción. Todo comenzó cuando Juariu, reconocida periodista de espectáculos, compartió en su Instagram un particular detalle: Pedro Rosemblat y Lali se daban "like" en todos sus respectivos posteos.

Luego de este primer indicio, se viralizó en redes sociales una foto de Rosemblat y Esposito cenando juntos en lo que parecería ser un bodegón porteño. Esa imagen bastó para que comiencen a desatarse todo tipo de teoría.

Embed Lali y Pedro Rosemblat en público #LAM pic.twitter.com/c9AWFqhpiR — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 11, 2024

Días después, comenzó a circular un video de la cantante y el periodista caminando juntos por una barrio de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, por el momento no hay ninguna declaración pública.