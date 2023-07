Lali Espósito contó el momento dramático que tuvo que atravesar La cantante habló por primera vez de los problemas de salud mental que debió enfrentar y dio detalles de la compleja situación 12 de julio 2023 · 18:15hs

Lali Espósito habló por primera vez de los problemas de salud mental que debió enfrentar.

Lali Espósito no la pasó bien. Su salud mental le jugó una mala pasada y la cantante por primera vez se animó a brindar los detalles de las complicaciones que padeció el año pasado y cuyas secuelas todavía enfrenta. "Lamentablemente vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a un nivel dramático", se sinceró la artista, quien mantuvo en vilo a los miles de sus seguidores, los que la acompañaron de manera incondicional.

Lali aprovechó el diálogo con el youtuber mexicano Juanpa Zurita, para el podcast 'No hagas lo fácil', para referirse sobre su salud mental y cómo hizo para salir adelante, algo que hasta ahora había evitado hasta tanto no estar en condiciones de dar testimonio sobre su caso.

"Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’", relató Espósito.

"Recién a mis 30 años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa '¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo'. Me malacostumbré a poder muchas cosas locas a la vez", confesó una de las cantantes argentinas con mayor convocatoria de público.

"Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come. Está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decís ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’", describió Lali. "Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer lo tengo que hacer yo misma al final. Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína", expresó Lali Espósito. Leer más: Alejandro Sanz volvió a hablar de su salud mental: "Sigo en mi proceso" El que haya podido contarlo, según los especialistas, representa un avance importante en la evolución hacia un estado de salud pleno, además de significar un valioso testimonio para todos aquellos que atraviesan situaciones complejas de parecidas características. Leer más: Karina "La Princesita" le pidió a su madre que la interne Cabe mencionar que recientemente, varios famosos se animaron a contar públicamente que sufrieron ataques de pánico y ansiedad, entre ellos, Karina La Princesita, Alejandro Sanz, Tini Stoessel, La Bomba Tucumana y Cande Molfese.