Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Un joven de 23 años y su cómplice de 33 años fueron imputados por exigirle dinero y amenazar al dueño de dos comercios de la zona norte

20 de agosto 2025 · 12:03hs
Imputados por extorsionar al dueño de dos verdulerías de la zona norte. 

Foto: La Capital / Archivo.

Imputados por extorsionar al dueño de dos verdulerías de la zona norte. 

pDos hombres quedaron en prisión preventiva al ser acusados de intentar extorsionar al propietario de dos verdulerías. De acuerdo a la imputación, uno de los detenidos había sido despedido por la víctima de las intimidaciones.

Este miércoles un joven de 23 años y un hombre de 33 años quedaron en prisión preventiva tras ser acusados por el fiscal Federico Rébola. El juez Aldo Bilbao Benítez confirmó la medida cautelar por los próximos 89 días.

Los hechos investigados acontecieron a comienzos de agosto y están relacionados al despido de uno de los acusados. El dueño de la verdulería para la que trabajaba prescindió de sus servicios y en ese marco comenzaron los intentos de extorsiones.

Despido y extorsiones

A fines de julio el dueño de dos verdulerías ubicadas en Génova al 18000 y Alberdi al 600 bis, ambos en el barrio Arroyito, despidió a Nicolás L., de 23 años, quien trabajaba en sus locales. De acuerdo a lo trascendido en la investigación, la decisión del empleador se debió a un supuesto robo de parte de su empleado.

Con ese trasfondo, el 4 de agosto el propietario recibió un llamado amenazante. Le aseguraban que lo iban a matar y que le iban a tirotear las verdulerías. Luego de un primer llamado la víctima no atendió más el teléfono y en principio no relacionó las intimidaciones al joven que había despedido.

Al día siguiente el hombre recibió otra llamada en la que le exigían el pago de dos millones de pesos. Bajo la advertencia de que si no lo hacía tomarían represalias en su contra, la persona que lo llamó le hizo saber que tenía datos de su familia. En ese marco le enviaron un alias de Mercado Pago a nombre de Jonatan Alfredo P., de 33 años, el otro imputado que tiene la causa.

Jonatan P. también tiene una acusación por ser parte de la asociación ilícita liderada por Jonatan Brezik. Conocido como "Gordo", Brezik está preso en Chaco por narcotráfico y homicidios. Además es familiar de Ariel "Guille" Cantero, jefe de la banda Los Monos.

Amenaza y extorsión

Entre las evidencias planteadas por el fiscal Rébola para realizar la imputación hay mensajes que la víctima recibió desde el 4 de agosto. Entre ellas hay amenazas recibidas por la pareja del dueño de los locales.

"Decile a tu novio qué piensa hacer o la ligas vos. Te haremos sufrir", decía una de las intimidaciones. "Kiere vivir trankilo o le cerramos las dos verdulerías y le hacemos maldad también", continuaron los extorsionadores.

El fiscal Rébola les imputó a Nicolás L. y a Jonatan P. el delito de extorsión simple en grado de tentativa. El juez Aldo Bilbao Benítez confirmó la medida cautelar por la que quedarán presos al menos por 89 días mientras avance la investigación.

