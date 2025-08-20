La Capital | Ovación | camiseta

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

La propuesta de una revista española consistió en elegir entre 150 casacas, muchas de ellas icónicas

20 de agosto 2025
La revista española Panenka, una de las más famosas del fútbol, hizo una encuesta entre sus seguidores para elegir la camiseta más linda de toda la historia. Votaron más de 100 mil personas y la casaca elegida fue la de un grande del fútbol argentino y sudamericano.

La encuesta proponía elegir la mejor camiseta entre 150 candidatas sugeridas por Panenka. Entre las finalistas figuraron muchas emblemáticas que quedaron en la memoria colectiva, como la de Alemania de 1990, la de Brasil de 1998 y la de Fiorentina de 1998-1999.

La camiseta ganadora

Sin embargo, hubo una que se impuso con claridad por sobre el resto y fue utilizada nada más ni nada menos que por Diego Armando Maradona. La usó en 1981, el año en el que llegó a Boca y salió campeón con el equipo xeneise.

Boca también utilizó esa casaca en la temporada siguiente.

Para los que participaron de la encuesta, esa camiseta de Boca fue la mejor de la historia del fútbol.

Otras camisetas muy votadas fueron la de River Plate de 1949, las de Estados Unidos y Nigeria de 1994, la Inter de Milán de fines de los 90 y la América de México de la década del 80.

