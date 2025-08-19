La Capital | La Región | Ruta 33

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció el anegamiento en el tramo, que podría mantenerse hasta este miércoles

19 de agosto 2025 · 19:07hs
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe recomendó evitar la ruta nacional 33 entre Pujato y la ruta A012 por anegamientos en la calzada.

Tras las intensas lluvias que se produjeron durante toda la jornada en la región, la ruta 33 quedó inundada, por lo que se decidió el cierre preventivo a la circulación de todo tipo de vehículos.

Es por esto que desde la APSV recomendaron tomar los siguientes desvíos hacia la autopista Rosario-Córdoba:

►Sentido a Rosario a la altura de Casilda por la ruta provincial 26.

►Sentido a Casilda a la altura de Zavalla por la ruta nacional A012.

Para retomar la ruta 33 hay que tomar en Carcarañá por la ruta provincial 26 hacia Casilda.

APSV aseguró que seguirá de cerca la situación en el área y este miércoles podría habilitarse nuevamente el tránsito.

Más temprano, el organismo había recomendado circular con precaución en la ruta 11 a la altura de Nelson por la presencia de abundante agua sobre la calzada.

