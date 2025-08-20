La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Representantes de ATE, Amsafé y Coad hicieron oír sus reclamos por salarios justos, el derecho a la salud y contra el veto a la ley de discapacidad

20 de agosto 2025 · 14:07hs
Distintos gremios se congregaron este miércoles en las puertas de Iapos.

Una multisectorial de gremios y organizaciones sociales de Rosario concentró este miércoles por la mañana en las puertas del Iapos, la obra social de los trabajadores provinciales. Contra tarifazos a trabajadores con salarios bajo la línea de pobreza y por el derecho a la salud fueron algunas de las consignas de la protesta.

Representantes de ATE, y los docentes de Amsafé y Coad se hicieron presente en el frente de las oficinas de Rioja al 2000. Desde el sindicato rosarino de los estatales señalaron que otras de las consignas apuntaban a "un salario que contemple las necesidades de las y los trabajadores, aumento de las asignaciones familiares, titularizaciones, pase a planta, creación de cargos y en defensa del Iapos y la Caja de Jubilaciones".

Además reclamaron por los derechos de las personas con discapacidad y contra el veto del gobierno de Milei a la emergencia aprobada por el Congreso nacional. "No nos resignamos a ser la generación que pierda los derechos ganados con décadas de lucha", apuntaron.

>> Leer más: Sesión clave en Diputados por los vetos a la suba de jubilaciones y emergencia en discapacidad

Multisectorial contra el veto en discapacidad

Tras la concentración en Iapos, la multisectorial marchó hasta la plaza San Martín (Córdoba y Moreno) para concentrar con el sector de discapacidad. De la movida también participó el Frente de Jubilados en Lucha.

Este miércoles la Cámara de Diputados nacional volverá a erigirse en escenario de una tensa sesión, convocada por la oposición, que abordará los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, incremento a las jubilaciones y nueva moratoria previsional, además de los proyectos de los gobernadores sobre un nuevo reparto de recursos y una propuesta para desbloquear la comisión parlamentaria que investiga el caso $Libra.

Si la oposición logra quórum, La Libertad Avanza (LLA) y sus fuerzas aliadas enfrentarán votaciones desafiantes. En ese marco, el oficialismo deberá totalizar un tercio de los presentes para blindar los vetos del presidente Javier Milei.

